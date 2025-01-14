Тоня Матвієнко полетіла на відпочинок в ОАЕ — фото

Українська співачка Тоня Матвієнко. Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Відома українська співачка Тоня Матвієнко разом з восьмирічною донькою Ніною від співака Арсена Мірзояна вирушила у відпустку в ОАЕ. Зірка показала, як проводить час закордоном.

Відповідні кадри вона опублікувала в Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Зірка поділилася кадрами з відпочинку. Артистка разом з донькою прогулялася узбережжям Індійського океану, відвідала океанаріум та зоопарк. Щаслива Ніна позує разом з мамою на тлі екзотичних риб та рожевих фламінго.

Тоня Матвієнко із донькою Ніною. Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвієнко із донькою Ніною в зоопарку. Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвієнко із донькою Ніною в океанаріумі. Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвієнко на відпочинку. Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Нагадаємо, раніше зірка показалася на відпочинку в Карпатах. Також ми розповідали, чому мама співачки Тоні Матвієнко була проти їхнього шлюбу з Арсеном Мірзояном.