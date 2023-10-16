Тоня Матвиенко впервые после похорон мамы рассказала, как себя чувствует
Дочь певицы Нины Матвиенко Тоня впервые появилась в социальных сетях после похорон мамы. Она опубликовала свое селфи и рассказала, как себя чувствует.
Фото появилось в сторис в Instagram.
"Время остановилось"
8 октября, на 75-м году ушла из жизни Народная артистка Украины и певица Нина Матвиенко. Это печальное известие сообщила ее дочь Тоня на странице Facebook.
На прощании, которое проходило 11 октября в Национальной филармонии Украины, попрощаться с артисткой пришли сотни людей. Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян находились среди присутствующих, дочь певицы нашла в себе силы выступить на публику. Однако причину смерти Нины Матвиенко ее близкие так и не назвали.
Впервые с того времени Тоня Матвиенко появилась в социальных сетях, она опубликовала сторис на своей странице в Instagram. Певица показала себя: она находилась вечером на улице, была без макияжа и с заплетенной косой. У нее был измученный и заплаканный вид.
Тоня Матвиенко коротко написала о своем состоянии: для нее время остановилось.
Напомним, ранее мы писали, кто может унаследовать недвижимость и репертуар умершей Нины Матвиенко.
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