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Тоня Матвиенко впервые после похорон мамы рассказала, как себя чувствует

16 октября 2023 11:24
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Тоня Матвиенко впервые после похорон мамы рассказала, как себя чувствует
Скриншот со стор в Instagram: tonya_matvienko
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Дочь певицы Нины Матвиенко Тоня впервые появилась в социальных сетях после похорон мамы. Она опубликовала свое селфи и рассказала, как себя чувствует.

Фото появилось в сторис в Instagram.

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"Время остановилось"

8 октября, на 75-м году ушла из жизни Народная артистка Украины и певица Нина Матвиенко. Это печальное известие сообщила ее дочь Тоня на странице Facebook.

На прощании, которое проходило 11 октября в Национальной филармонии Украины, попрощаться с артисткой пришли сотни людей. Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян находились среди присутствующих, дочь певицы нашла в себе силы выступить на публику. Однако причину смерти Нины Матвиенко ее близкие так и не назвали.

 

тоня матвиенко и арсен мирзоян
Дочь Нины Матвиенко, Тоня, с мужем Арсеном Мирзояном. Фото: Новости.LIVE, Игорь Кузнецов

Впервые с того времени Тоня Матвиенко появилась в социальных сетях, она опубликовала сторис на своей странице в Instagram. Певица показала себя: она находилась вечером на улице, была без макияжа и с заплетенной косой. У нее был измученный и заплаканный вид.

 

тоня матвиенко
Скриншот со стор в Instagram:
tonya_matvienko

Тоня Матвиенко коротко написала о своем состоянии: для нее время остановилось.

Напомним, ранее мы писали, кто может унаследовать недвижимость и репертуар умершей Нины Матвиенко.

Также мы рассказывали, как прощались с Ниной Матвиенко.

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