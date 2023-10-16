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Тоня Матвієнко вперше після похорону мами розповіла, як почувається

16 жовтня 2023 11:24
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Тоня Матвієнко вперше після похорону мами розповіла, як почувається
Донька Ніни Матвієнко, Тоня. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Донька співачки Ніни Матвієнко Тоня вперше з'явилася у соціальних мережах після похорону мами. Вона опублікувала своє селфі і розповіла, як себе почуває. 

Фото з'явилося у сторіс в Instagram

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"Час зупинився"

 8 жовтня, на 75-му році пішла з життя Народна артистка України та співачка Ніна Матвієнко. Цю сумну звістку повідомила її донька Тоня на сторінці у Facebook. 

На прощанні, яке проходило 11 жовтня у Національній філармонії України попрощатися з артисткою прийшли сотні людей. Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян були серед присутніх, донька співачки знайшла у собі сили виступити на публіку. Проте, причину смерті Ніни Матвієнко її близькі так і не назвали. 

 

тоня матвієнко і арсен мірзоян
Донька Ніни Матвієнко, Тоня, з чоловіком Арсеном Мірзояном. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Вперше з того часу Тоня Матвієнко з'явилася у соціальних мережах, вона опублікувала сторіс на своїй сторінці в Instagram. Співачка показала себе: вона знаходилася на ввечері на вулиці, була без макіяжу і з заплетеною косою. Мала змучений і заплаканий вигляд. 

 

тоня матвієнко
Скриншот зі сторіс в Instagram: 
tonya_matvienko

Тоня Матвієнко коротко написала про свій стан: для неї час зупинився. 

Нагадаємо, раніше ми писали, хто може успадкувати нерухомість та репертуар померлої Ніни Матвієнко

Також ми розповідали, як прощалися з Ніною Матвієнко

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