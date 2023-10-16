Тоня Матвієнко вперше після похорону мами розповіла, як почувається

Донька Ніни Матвієнко, Тоня. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Донька співачки Ніни Матвієнко Тоня вперше з'явилася у соціальних мережах після похорону мами. Вона опублікувала своє селфі і розповіла, як себе почуває.

Фото з'явилося у сторіс в Instagram.

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"Час зупинився"

8 жовтня, на 75-му році пішла з життя Народна артистка України та співачка Ніна Матвієнко. Цю сумну звістку повідомила її донька Тоня на сторінці у Facebook.

На прощанні, яке проходило 11 жовтня у Національній філармонії України попрощатися з артисткою прийшли сотні людей. Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян були серед присутніх, донька співачки знайшла у собі сили виступити на публіку. Проте, причину смерті Ніни Матвієнко її близькі так і не назвали.

Донька Ніни Матвієнко, Тоня, з чоловіком Арсеном Мірзояном. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Вперше з того часу Тоня Матвієнко з'явилася у соціальних мережах, вона опублікувала сторіс на своїй сторінці в Instagram. Співачка показала себе: вона знаходилася на ввечері на вулиці, була без макіяжу і з заплетеною косою. Мала змучений і заплаканий вигляд.

Скриншот зі сторіс в Instagram:

tonya_matvienko

Тоня Матвієнко коротко написала про свій стан: для неї час зупинився.

Нагадаємо, раніше ми писали, хто може успадкувати нерухомість та репертуар померлої Ніни Матвієнко.

Також ми розповідали, як прощалися з Ніною Матвієнко.