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Хто може успадкувати нерухомість та репертуар померлої Ніни Матвієнко

13 жовтня 2023 09:06
rymma-semenova.jpg - Римма Семенова
Римма Семенова
Редактор
Хто може успадкувати нерухомість та репертуар померлої Ніни Матвієнко
Похорон Ніни Матвієнко. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
rymma-semenova.jpg - Римма Семенова
Римма Семенова
Редактор

Раніше в столиці поховали Героя України, співачку Ніну Матвієнко. Вона не дожила до свого 76-річчя лише два дні. В мережі обговорюють, кому дістанеться спадщина легендарної артистки. 

Новини.LIVE розкаже про родичів Ніни Митрофанівни, які можуть претендувати на нерухомість та репертуар артистки. 

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Претенденти на спадщину Ніни Матвієнко

Понад 50 років співачка була в шлюбі з художником Петром Гончаром. Вони відіграли весілля у березні 1971 року. Про розлучення Матвієнко повідомила у листопаді 2021-го, проте не уточнила, коли саме це сталося. За словами співачки, вона ніколи не докоряла чоловікові через його заробіток. 

"У мене вже немає з цього приводу болю. Я майже все життя була як чоловік, забезпечувала сім’ю, а для чого це на старість? У нього ніколи не було грошей, ми жили за одну мою зарплату до 60 років", — розповідала Матвієнко.

Втім, пізніше Ніна Митрофанівна зізналася, що погарячкувала і насправді вони з чоловіком не розлучаються, а розійшлись. Петро Гончар був на похороні співачки і не відходив від родини.

Ніна Матвієнко та Петро Гончар. Фото: Google

У шлюбі народились Іван (1973 р.н.), Андрій (1974 р.н.) та Тоня (1981 р.н.). В останньої є дві доньки: 25-річна Уляна та семирічна Ніна, яку назвали на честь відомої бабусі. Батьком дівчинки є співак Арсен Мірзоян, який разом з Тонею Матвієнко брав участь в першому сезоні шоу "Голос країни".

Молодшу онуку Ніна Митрофанівна обожнювала. Ось так, наприклад, емоційно на німецькому залізничному вокзалі минулого травня вона зустрічала онучок та доньку, яких не бачила від початку повномасштабної війни. 

У померлої співачки залишився триповерховий будинок, в якому живе Тоня з родиною, дача та права на пісні. Саме вищезгадані родичі і є потенційними спадкоємцями Ніни Митрофанівни. Тоня Матвієнко зі зрозумілих причин не коментує розподіл майна.

похорон Матвієнко
Молодша онука Ніни Матвієнко. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, раніше ми писали, що Тоня Матвієнко на похороні розповіла про останнє бажання мами. Також ми розповідали, що на церемонії прощання з Ніною Матвієнко з'явилися персони нон ґрата в Україні.

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