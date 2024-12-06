Нина Матвиенко умерла — что унаследовали ее дети

Тоня Матвиенко. Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Певица Тоня Матвиенко рассказала, что досталось ей по наследству после смерти мамы, легендарной артистки Нины Матвиенко. Наследство исполнительница разделила со своими двумя братьями.

Подробностями Тоня поделилась в комментарии "Утро в большом городе".

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Как рассказала дочь певицы, они с братьями — священнослужителем Януарием и военным Андреем — сразу пришли к согласию в этом вопросе. По словам Тони, они с братьями мирно и без скандалов приняли важное решение о разделе имущества.

Так, как рассказала Матвиенко, она получила от матери загородный дом, где жила с мужем и детьми еще до смерти Нины Митрофановны. Вместе с ней также проживает ее отец, художник Петр Гончар.

Тоня Матвиенко со своими братьями. Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Братьям певицы по наследству также перешла недвижимость, правда, какая именно Тоня отмечать не стала.

"Мы продолжаем жить в доме мамы. Все по наследству досталось мне. Мы поделили. Им другое досталось, а мне дом. У нас от родителей есть недвижимость. И после смерти мамы мы договорились, кто что хочет. Без скандалов поделили. Папа со мной живет. И так будет всегда, потому что это мой папа", — рассказала звезда.

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