Ольга Фреймут вперше показала рідного брата-воїна

Ольга Фреймут. Фото: instagram.com/freimutolia

Телеведуча Ольга Фреймут вперше показала свого рідного брата Миколая. Зараз чоловік захищає країну на передовій.

На своїй сторінці в Instagram знаменитість поділилася світлинами брата з побратимами та закликала допомогти його підрозділу.

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У своїх соцмережах телеведуча не часто ділиться кадрами зі своєю родиною. Світлиною брата Фреймут поділилася із важливим проханням.

Наразі рідна людина зірки несе службу у батальйоні "Аратта", який потребує коштів на закупівлю дронів.

"Це батальйон "Аратта". Звісно, до цих людей у мене особливе ставлення, там мій рідний брат. Вони мені рідні.

Оголошую збір для Аратти. Потрібні дрони", — написала Фреймут.

Також ведуча розповіла про свого брата та зазначила, що вони із ним зовсім не схожі.

"Якщо хочете подивитися, який у мене брат, і як ми зовсім з ним не схожі, бо він чорнобривий і красивий", — написала ведуча.

Брат Ольги Фреймут. Фото: instagram.com/freimutolia

Нагадаємо, на фронті загинув відомий український музикант.

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