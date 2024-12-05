Ольга Фреймут вперше показала рідного брата-воїна

Ольга Фреймут вперше показала брата, який воює на фронті
Телеведуча Ольга Фреймут вперше показала свого рідного брата Миколая. Зараз чоловік захищає країну на передовій.
На своїй сторінці в Instagram знаменитість поділилася світлинами брата з побратимами та закликала допомогти його підрозділу.
Ольга Фреймут розповіла про рідного брата
У своїх соцмережах телеведуча не часто ділиться кадрами зі своєю родиною. Світлиною брата Фреймут поділилася із важливим проханням.
Наразі рідна людина зірки несе службу у батальйоні "Аратта", який потребує коштів на закупівлю дронів.
"Це батальйон "Аратта". Звісно, до цих людей у мене особливе ставлення, там мій рідний брат. Вони мені рідні.
Оголошую збір для Аратти. Потрібні дрони", — написала Фреймут.
Також ведуча розповіла про свого брата та зазначила, що вони із ним зовсім не схожі.
"Якщо хочете подивитися, який у мене брат, і як ми зовсім з ним не схожі, бо він чорнобривий і красивий", — написала ведуча.
Нагадаємо, на фронті загинув відомий український музикант.
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