Топ-10 киноляпов, которые попали в самые известные фильмы

Киноляпы часто веселят зрителей и обсуждаются в соцсети.

На производство фильмов кинокомпании ежегодно тратят миллиарды долларов. В каждом проекте работают сотни специалистов, делающих картинку и игру актеров идеальными. Впрочем, иногда бывает, что внимательные зрители в финальной версии все равно находят киноляпы.

Именно о них и расскажут Новини.LIVE.

Мария-Антуанетта (2006 год)

Кеды среди обуви королевы Франции — это точно нечто необычное.

Большая маленькая ложь (2017-2019)

В американском драматическом телесериале канала HBO Николь Кидман делает фото на смартфон, но закрывает пальцем камеру.

Фантастические твари и где они обитают (2016)

Сначала у входа в зоопарк стена разрушена только слева, но в следующем кадре видны разрушения и справа.

Гарри Поттер и тайная комната (2002)

В сцене битвы Гарри и Драко в кадр попал оператор.

Приключения Мерлина (2008-2012)

В британском фэнтезийном сериале в кадре за средневековым столом забыли пластиковую бутылку с водой.

Маленькие женщины (2019)

Такой же прокол допустила съемочная группа американского драматического фильма.

Жизнь сначала (2008)

Галстук персонажа Леонардо Ди Каприо меняется в течение одного дня несколько раз.

Джуманджи: Зов джунглей (2017)

В первом кадре у приставки два джойстика, но потом у нее играют четверо.

Оно (2017)

События фильма происходят в 1989 году, но в кадре из магазина видна современная косметика.

Тор: Рагнарек (2017)

Сначала молния сжигает траву вокруг Тора, но на следующем кадре трава снова зеленая.

Напомним, ранее мы рассказывали, что 26-летний племянник американского певца Майкла Джексона сыграет своего дядю в будущем фильме. Также мы писали, что второй "Аватар" обошел "Звездные войны" по собранию и приближается к "Титанику".