Топ-10 киноляпов, которые попали в самые известные фильмы

Топ-10 киноляпов, которые не заметили известные режиссеры
На производство фильмов кинокомпании ежегодно тратят миллиарды долларов. В каждом проекте работают сотни специалистов, делающих картинку и игру актеров идеальными. Впрочем, иногда бывает, что внимательные зрители в финальной версии все равно находят киноляпы.
Именно о них и расскажут Новини.LIVE.
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Мария-Антуанетта (2006 год)
Кеды среди обуви королевы Франции — это точно нечто необычное.
Большая маленькая ложь (2017-2019)
В американском драматическом телесериале канала HBO Николь Кидман делает фото на смартфон, но закрывает пальцем камеру.
Фантастические твари и где они обитают (2016)
Сначала у входа в зоопарк стена разрушена только слева, но в следующем кадре видны разрушения и справа.
Гарри Поттер и тайная комната (2002)
В сцене битвы Гарри и Драко в кадр попал оператор.
Приключения Мерлина (2008-2012)
В британском фэнтезийном сериале в кадре за средневековым столом забыли пластиковую бутылку с водой.
Маленькие женщины (2019)
Такой же прокол допустила съемочная группа американского драматического фильма.
Жизнь сначала (2008)
Галстук персонажа Леонардо Ди Каприо меняется в течение одного дня несколько раз.
Джуманджи: Зов джунглей (2017)
В первом кадре у приставки два джойстика, но потом у нее играют четверо.
Оно (2017)
События фильма происходят в 1989 году, но в кадре из магазина видна современная косметика.
Тор: Рагнарек (2017)
Сначала молния сжигает траву вокруг Тора, но на следующем кадре трава снова зеленая.
Напомним, ранее мы рассказывали, что 26-летний племянник американского певца Майкла Джексона сыграет своего дядю в будущем фильме. Также мы писали, что второй "Аватар" обошел "Звездные войны" по собранию и приближается к "Титанику".