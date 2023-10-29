Топ 10 самых смешных моментов из "Друзей" с Чендлером Бингом

Мэтью Перри в роли Чендлера Бинга в сериале "Друзья". Фото: фрагмент из сериала

Сегодня, 29 октября, стало известно о смерти известного актера Мэтью Перри. Он скончался в возрасте 54 лет. Мужчина известен благодаря роли в культовом сериале "Друзья".

Новини.LIVE вспомнили самые смешные моменты именно с его персонажем Чендлером Бингом.

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Чендлер в ящике

В этой серии рассказывается о Дне благодарения. К нему по традиции готовится Моника. Однако Чендлер ссорится с Джои из-за девушки.

Чтобы помириться с другом, Чендлер решил закрыться в ящике.

Фрагмент эпизода из сериала "Друзья"

Чендлер говорит о чувствах

Также в одном из эпизодов он произнес слова, которые тоже стали очень точными и смешными, он сказал:

"Мы проглотим наши чувства, даже если будем несчастны до конца жизни. Звучит неплохо?"

Фрагмент эпизода из сериала "Друзья". Источник: соцсети

"Если бы я был парнем"

Следующим стал очень веселый момент, где Чендлер сказал: "если бы я был парнем". Он произнес следующую фразу:

"Она права. Если бы я был парнем...

Я что, только что сказал "если бы я был парнем?"

Фрагмент эпизода из сериала "Друзья". Источник: соцсети

Шутки про Росса

Также однажды он пошутил про другого персонажа, брата Моники Росса.

Моника спросила: "Невероятно! Почему в твоей семье шотландцы?"

На что Чендлер ответил: "Почему в твоей семье Росс?"

Фрагмент эпизода из сериала "Друзья". Источник: соцсети

О знакомстве с девушками

Однажды он рассказал, как знакомится с девушками.

"Когда я с кем-то знакомлюсь, то обычно это паника, страх и много пота", — сказал Чендлер в одном из эпизодов.

Фрагмент эпизода из сериала "Друзья". Источник: соцсети

Усталость после рабочего дня

Многим знакома ситуация, когда после работы ничего не хочется, только покоя и отдыха. Чендлер тоже решил отдохнуть, взяв бокал игристого вина, чтобы лучше было принимать ванну.

"У меня был очень длинный и тяжелый день", — отметил в одной из серий он.

Фрагмент эпизода из сериала "Друзья". Источник: соцсети

О любви к себе

Также в одном из эпизодов сериала он ответил на вопрос другого персонажа, бывают ли у него неудачные дни, на что Чендлер ответил:

"То есть, конечно, у меня бывают неудачные дни, но потом я вспоминаю, какая же милая у меня улыбка."

Фрагмент эпизода из сериала "Друзья". Источник: соцсети

Брак с Чендлером

Также в одной из серий он саркастически предостерег других от брака с ним.

"Серьезно, удачи в браке со мной", — сказал Чендлер.

Фрагмент эпизода из сериала "Друзья". Источник: соцсети

Очередная шутка про Росса

Однажды Росс очень неудачно загорел, из-за чего пошли шутки на эту тему со стороны Чендлера.

— Бог мой! Подожди, что-то в тебе изменилось.

— Я сходил в то место для загара, которое посоветовала твоя жена.

— На Солнце?

Фрагмент эпизода из сериала "Друзья". Источник: соцсети

Фальшивый смех Чендлера

И, конечно, нельзя не вспомнить ненастоящий и взволнованный смех Чендлера в одной из серий, которые разошелся на мемы.

Фрагмент эпизода из сериала "Друзья". Источник: соцсети

Напомним, смерть американского актера Мэтью Перри — тема номер один в мировом шоу-бизнесе. Звезде культового сериала "Друзья" было всего 54 года. Впрочем, у актера диагностировали немало проблем со здоровьем, и он уже находился на грани смерти.