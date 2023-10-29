ТОП-10 самых смешных моментов из "Друзей" с Чендлером Бингом
Сегодня, 29 октября, стало известно о смерти известного актера Мэтью Перри. Он скончался в возрасте 54 лет. Мужчина известен благодаря роли в культовом сериале "Друзья".
Новини.LIVE вспомнили самые смешные моменты именно с его персонажем Чендлером Бингом.
Чендлер в ящике
В этой серии рассказывается о Дне благодарения. К нему по традиции готовится Моника. Однако Чендлер ссорится с Джои из-за девушки.
Чтобы помириться с другом, Чендлер решил закрыться в ящике.
Чендлер говорит о чувствах
Также в одном из эпизодов он произнес слова, которые тоже стали очень точными и смешными, он сказал:
"Мы проглотим наши чувства, даже если будем несчастны до конца жизни. Звучит неплохо?"
"Если бы я был парнем"
Следующим стал очень веселый момент, где Чендлер сказал: "если бы я был парнем". Он произнес следующую фразу:
"Она права. Если бы я был парнем...
Я что, только что сказал "если бы я был парнем?"
Шутки про Росса
Также однажды он пошутил про другого персонажа, брата Моники Росса.
Моника спросила: "Невероятно! Почему в твоей семье шотландцы?"
На что Чендлер ответил: "Почему в твоей семье Росс?"
О знакомстве с девушками
Однажды он рассказал, как знакомится с девушками.
"Когда я с кем-то знакомлюсь, то обычно это паника, страх и много пота", — сказал Чендлер в одном из эпизодов.
Усталость после рабочего дня
Многим знакома ситуация, когда после работы ничего не хочется, только покоя и отдыха. Чендлер тоже решил отдохнуть, взяв бокал игристого вина, чтобы лучше было принимать ванну.
"У меня был очень длинный и тяжелый день", — отметил в одной из серий он.
О любви к себе
Также в одном из эпизодов сериала он ответил на вопрос другого персонажа, бывают ли у него неудачные дни, на что Чендлер ответил:
"То есть, конечно, у меня бывают неудачные дни, но потом я вспоминаю, какая же милая у меня улыбка."
Брак с Чендлером
Также в одной из серий он саркастически предостерег других от брака с ним.
"Серьезно, удачи в браке со мной", — сказал Чендлер.
Очередная шутка про Росса
Однажды Росс очень неудачно загорел, из-за чего пошли шутки на эту тему со стороны Чендлера.
— Бог мой! Подожди, что-то в тебе изменилось.
— Я сходил в то место для загара, которое посоветовала твоя жена.
— На Солнце?
Фальшивый смех Чендлера
И, конечно, нельзя не вспомнить ненастоящий и взволнованный смех Чендлера в одной из серий, которые разошелся на мемы.
Напомним, смерть американского актера Мэтью Перри — тема номер один в мировом шоу-бизнесе. Звезде культового сериала "Друзья" было всего 54 года. Впрочем, у актера диагностировали немало проблем со здоровьем, и он уже находился на грани смерти.
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