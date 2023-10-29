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Топ 10 найсмішніших моментів з "Друзів" з Чендлером Бінгом

29 жовтня 2023 16:38
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Топ 10 найсмішніших моментів з "Друзів" з Чендлером Бінгом
Метью Перрі в ролі Чендлера Бінга в серіалі "Друзі". Фото: фрагмент з серіалу
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Сьогодні, 29 жовтня, стало відомо про смерть відомого актора Метью Перрі. Він помер у віці 54 років. Чоловік є відомим завдяки ролі у культовому серіалі "Друзі". 

Новини.LIVE згадали найсмішніші моменти саме з його персонажем Чендлером Бінгом. 

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Чендлер у ящику

В цій серії розповідається про День подяки. До нього за традицією готується Моніка. Проте Чендлер свариться з Джої через дівчину.

Аби помиритися з другом, Чендлер вирішив закритися в ящику.

моменти з Чендлером із серіалу Друзі
Фрагмент епізоду із серіалу "Друзі"

Чендлер говорить про почуття

Також в одному з епізодів він промовив слова, які також стали дуже влучними та смішними, він сказав:

"Ми проковтнемо наші почуття, навіть якщо будемо нещасні до кінця життя. Звучить непогано?".

моменти з Чендлером із серіалу Друзі
Фрагмент епізоду із серіалу "Друзі". Джерело: соцмережі

"Якби я був хлопцем"

Наступним став дуже веселий момент, де Чендлер сказав: "якби я був хлопцем". Він вимовив таку фразу:

"Вона має рацію. Якби я був хлопцем ..
Я що, тільки що сказав "якби я був хлопцем?".

моменти з Чендлером із серіалу Друзі
Фрагмент епізоду із серіалу "Друзі". Джерело: соцмережі

Жарти про Роса

Також одного разу він пожартував про іншого персонажа, брата Моніки Роса.

Моніка запитала: "Неймовірно! Чому в твоїй родині шотландці?".

На що Чендлер відповів: "Чому в твоїй родині Росс?".

моменти з Чендлером із серіалу Друзі
Фрагмент епізоду із серіалу "Друзі". Джерело: соцмережі

Про знайомство з дівчатами

Одного разу він розповів про те, як знайомиться з дівчатами.

"Коли я з кимось знайомлюсь, то зазвичай це паніка, страх і багато поту", — сказав Чендлер в одному із епізодів.

моменти з Чендлером із серіалу Друзі
Фрагмент епізоду із серіалу "Друзі". Джерело: соцмережі

Втома після робочого дня

Багатьом знайома ситуація, коли після роботи нічого не хочеться, лише спокою та відпочинку. Чендлер теж вирішив відпочити, взявши келих ігристого вина, аби було краще приймати ванну.

"У мене був дуже довгий та важкий день", — зазначив в одній із серій він.

моменти з Чендлером із серіалу Друзі
Фрагмент епізоду із серіалу "Друзі". Джерело: соцмережі

Про любов до себе

Також в одному із епізодів серіалу він відповів на запитання іншого персонажа, чи бувають у нього невдалі дні, на що Чендлер відповів:

"Тобто, звичайно, у мене бувають невдалі дні, але потім я згадую, яка ж мила у мене посмішка."

моменти з Чендлером із серіалу Друзі
Фрагмент епізоду із серіалу "Друзі". Джерело: соцмережі

Шлюб з Чендлером

Також в одній із серії він саркастично застеріг інших від шлюбу з ним. 

"Серйозно. Успіху в шлюбі зі мною", — сказав Чендлер.

моменти з Чендлером із серіалу Друзі
Фрагмент епізоду із серіалу "Друзі". Джерело: соцмережі

Черговий жарт про Роса

Одного разу Рос дуже невдало засмаг, через що пішли жарти на цю тему з боку Чендлера. 

— Боже мій. Почекай, щось в тобі змінилося.
— Я сходив в те місце для засмаги, яке порадила твоя дружина.
— На сонце?

моменти з Чендлером із серіалу Друзі
Фрагмент епізоду із серіалу "Друзі". Джерело: соцмережі

Фальшивий сміх Чендлера

І, звісно, ж не можна не згадати несправжній та схвильований сміх Чендлера в одній із серій, який розійшовся на меми. 

моменти з Чендлером із серіалу Друзі
Фрагмент епізоду із серіалу "Друзі". Джерело: соцмережі

Нагадаємо, смерть американського актора Метью Перрі — тема номер один у світовому шоу-бізнесі. Зірці культового серіалу "Друзі" було лише 54 років. Втім, в актора діагностували чимало проблем зі здоров’ям та він вже перебував на межі смерті.

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