В мережі показали відео басейну, в якому знайшли мертвого Метью Перрі
В мережі активно обговорюють смерть американського актора Метью Перрі. Зірку серіалу "Друзі" знайшли мертвим у власному будинку, а саме у басейні. Виконавцю ролі Чендлера було лише 54 роки.
В мережі, зокрема у TikTok, ширяться відео з місця трагедії.
Смерть Метью Перрі
Будинок голлівудської зірки у Лос-Анджелесі (Каліфорнія) — найобговорюваніша локація світової столиці кіноіндустрії. Навколо елітного маєтку — з десяток поліцейських машин. Територія обнесена жовтою стрічкою, прохід посторонім заборонений.
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Breaking News: Actor Matthew Perry’s house seen shortly after the news broke that the actor has passed away within the home at age 54. R.I.P. Matt #matthewperry #friends #ripmatthewperry #mattperry #breakingnews♬ original sound - Joy Of Everything
@joy.of.everything
Exclusive video from Matthew Perry's home shortly after the news had broke that the Friends actor had passed away inside his Pacific Palisades residence seen here. #matthewperry #ripmatthewperry #breakingnews #friends #mattperry #joyofeverything♬ original sound - Joy Of Everything
За поки що непідтвердженою інформацією, Перрі помер від серцевого нападу. Але в той час він був у басейні, в якому і знайшли бездиханне тіло знаменитості. Попередньо, Метью втопився.
Зовнішній спа-комплекс, в якому є й джакузі, потрапив до камери, яка зняла маєток зірки з висоти пташиного польоту.
@chismetimenews
Friends- Mathew Perry 🕊️#friends #mathewperry #sad #chismetimenews♬ original sound - Yan Escote - Yan Escote
Саме в цьому басейні Метью зробив останнє фото, яке опублікував у своїх соцмережах п’ять днів тому. Шанувальники вважають цей пост передбаченням смерті від актора. Її він підписав: "О, така тепла вода кружляє навколо. Вам добре?".
Нагадаємо, раніше ми показували останні фото, які зробили папараці незадовго до смерті Метью Перрі. Також ми розповідали, що зірка серіалу "Друзі" вже був на межі смерті.
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