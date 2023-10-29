В мережі показали відео басейну, в якому знайшли мертвого Метью Перрі

Американський актор Метью Перрі. Фото: Google

В мережі активно обговорюють смерть американського актора Метью Перрі. Зірку серіалу "Друзі" знайшли мертвим у власному будинку, а саме у басейні. Виконавцю ролі Чендлера було лише 54 роки.

В мережі, зокрема у TikTok, ширяться відео з місця трагедії.

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Смерть Метью Перрі

Будинок голлівудської зірки у Лос-Анджелесі (Каліфорнія) — найобговорюваніша локація світової столиці кіноіндустрії. Навколо елітного маєтку — з десяток поліцейських машин. Територія обнесена жовтою стрічкою, прохід посторонім заборонений.

За поки що непідтвердженою інформацією, Перрі помер від серцевого нападу. Але в той час він був у басейні, в якому і знайшли бездиханне тіло знаменитості. Попередньо, Метью втопився.

Зовнішній спа-комплекс, в якому є й джакузі, потрапив до камери, яка зняла маєток зірки з висоти пташиного польоту.

Саме в цьому басейні Метью зробив останнє фото, яке опублікував у своїх соцмережах п’ять днів тому. Шанувальники вважають цей пост передбаченням смерті від актора. Її він підписав: "О, така тепла вода кружляє навколо. Вам добре?".

Нагадаємо, раніше ми показували останні фото, які зробили папараці незадовго до смерті Метью Перрі. Також ми розповідали, що зірка серіалу "Друзі" вже був на межі смерті.