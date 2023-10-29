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В мережі показали відео басейну, в якому знайшли мертвого Метью Перрі

29 жовтня 2023 10:43
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
В мережі показали відео басейну, в якому знайшли мертвого Метью Перрі
Американський актор Метью Перрі. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В мережі активно обговорюють смерть американського актора Метью Перрі. Зірку серіалу "Друзі" знайшли мертвим у власному будинку, а саме у басейні. Виконавцю ролі Чендлера було лише 54 роки. 

В мережі, зокрема у TikTok, ширяться відео з місця трагедії.

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Смерть Метью Перрі

Будинок голлівудської зірки у Лос-Анджелесі (Каліфорнія) — найобговорюваніша локація світової столиці кіноіндустрії. Навколо елітного маєтку — з десяток поліцейських машин. Територія обнесена жовтою стрічкою, прохід посторонім заборонений. 

@joy.of.everything

Breaking News: Actor Matthew Perry’s house seen shortly after the news broke that the actor has passed away within the home at age 54. R.I.P. Matt #matthewperry #friends #ripmatthewperry #mattperry #breakingnews

♬ original sound - Joy Of Everything
@joy.of.everything

Exclusive video from Matthew Perry's home shortly after the news had broke that the Friends actor had passed away inside his Pacific Palisades residence seen here. #matthewperry #ripmatthewperry #breakingnews #friends #mattperry #joyofeverything

♬ original sound - Joy Of Everything

За поки що непідтвердженою інформацією, Перрі помер від серцевого нападу. Але в той час він  був у басейні, в якому і знайшли бездиханне тіло знаменитості. Попередньо, Метью втопився.

Зовнішній спа-комплекс, в якому є й джакузі, потрапив до камери, яка зняла маєток зірки з висоти пташиного польоту. 

Саме в цьому басейні Метью зробив останнє фото, яке опублікував у своїх соцмережах п’ять днів тому. Шанувальники вважають цей пост передбаченням смерті від актора. Її він підписав:  "О, така тепла вода кружляє навколо. Вам добре?".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Matthew Perry (@mattyperry4)

Нагадаємо, раніше ми показували останні фото, які зробили папараці незадовго до смерті Метью Перрі. Також ми розповідали, що зірка серіалу "Друзі" вже був на межі смерті.

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