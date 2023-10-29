Метью Перрі вже був на межі смерті — подробиці боротьби актора за життя

Американський актор Метью Перрі. Фото: Google

Смерть американського актора Метью Перрі — тема номер один у світовому шоу-бізнесі. Зірці культового серіалу "Друзі" було лише 54 років. Втім, в актора діагностували чимало проблем зі здоров’ям та він вже перебував на межі смерті.

Новини.LIVE розкаже, що Метью розповідав з цього приводу.

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Виконавець ролі Чендлера в серіалі "Друзі" встиг при житті презентувати свої мемуари "Друзі, коханці та велика жахлива річ", в яких, зокрема, розповів про багаторічну боротьбу з алкогольною та наркотичною залежностями. Від зловживання забороненими речовинами в нього з'явилися проблеми зі здоров'ям. Лікарі діагностували в Перрі перфорацію шлунково-кишкового тракту.

Лікування було не тільки тривалим, але й на межі виживання. Метью провів два тижні в комі. А після виходу з неї ще п’ять місяців у медичному закладі.

"Лікарі сказали сім’ї, що є лише 2% вижити. Мене під’єднали до апарату ЕКМО (екстракорпоральна мембранна оксигенація. — Ред.), який допомагає працювати легким та серцю. Зазвичай після такого не виживають", — розповідав Метью.

Метью Перрі мав проблеми зі здоров'я. Фото: Google

Тоді голлівудський актор зізнався, що перебування на межі життя та смерті змінило його світогляд.

"Тієї ночі п'ятеро людей було під'єднані до апарату ЕКМО. Решта четверо померла, а я вижив. Отже, головне питання в тому, чому? Чому саме я? Має бути якась причина", — зізнався в одному з інтерв’ю Перрі.

За рік до смерті Перрі розповів, що йому довелося проходити курс реабілітації 15 разів. Вперше 1997-го, а потім у 2001 та 2011 роках. Коли йому вдалося впоратися із залежностями, Метью не уточнював. Втім зізнався — на боротьбу з залежностями він витратив 9 млн доларів.

Зазначимо, що Метью помер, попередньо, від зупинки серця в джакузі, в якому і потонув.

Нагадаємо, раніше ми показували останні фото, які зробили папараці незадовго до смерті Метью Перрі. Також ми розповідали, що помер американський актор та зірка фільмів "Роккі".