ТОП-10 самых интересных фильмов, которые выйдут в марте — список

Мавка

Приключения супергероев DC Comics, долгожданная премьера мультфильма "Мавка. Лесная песня" и оскаровский фаворит Брендан Фрейзер в новом фильме Даррена Аронофски — среди самых интересных киноновинок марта. Месяц обещает громкие премьеры.

Новини.LIVE собрали самые интересные фильмы, которые выйдут в марте.

"Кит"

Жанр: драма

Дата премьеры: 2 марта

Новая лента Даррена Аронофски "Кит" — один из главных фаворитов оскаровской гонки. Это пронзительная история профессора литературы Чарли (Брендан Фрейзер), страдающего ожирением, вызванная психологической травмой после смерти любимого мужчины. Единственная надежда героя — это попытка восстановить отношения с 17-летней дочерью Элли (Сэди Синк), которая не может простить отцу то, как и почему он покинул семью, ведь тот ушел от ее мамы к другому мужу...

"Кит" уже был показан на кинофестивалях в Венеции и Торонто, где главное внимание было уделено невероятному перевоплощению звезды трилогии "Мумия" Брендана Фрейзера в роли Чарли. Его работу отметили киноакадемики: 54-летний актер впервые в жизни номинирован на "Оскар" и сразится за победу в категории "лучший актер".

"Мавка. Лесная песня"

Жанр: мультфильм, фэнтези, комедия

Дата премьеры: 2 марта

Наконец-то в украинских кинотеатрах можно будет увидеть мультфильм "Мавка. Лесная песня", вдохновленный известной драмой-феерией Леси Украинки. Работа над анимацией длилась более пяти лет, и, несмотря на полномасштабную войну, ее удалось закончить в 2022. Над образом Мавки работали сразу три украинских артистки: певица Кристина Соловой записала саундтреки, прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухарь наделила Мавку движениями и пластикой, а озвучила главную героиню актриса Наталья Денисенко. Других персонажей озвучили фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, актриса Елена Кравец и певец Артем Пивоваров. Работала над анимацией студия Animagrad.

"Дом из заноз"

Жанр: документальный фильм

Дата премьеры: 9 марта

Документальный фильм, рассказывающий истории детей, находящихся в детском доме в Лисичанске, ныне оккупированном россиянами. К моменту съемки от линии фронта его отделяли всего 20 километров. Герои фильма — дети, лишенные родительской опеки. В приюте они ожидают решения своей судьбы: возвращения к старому дому или же переезду в новый. Между тем, самоотверженные сотрудницы дарят детям моменты радости и спокойствия и возвращают в уже почти потерянное детство. Лента датского режиссера Симона Леренга Вильмонта сразится за "Оскар" в номинации "Лучший документальный полнометражный фильм".

"Жизнь на грани"

Жанр: документальный фильм

Дата премьеры: 16 марта

"Жизнь на грани" — первый и сейчас единственный фильм, охватывающий весь период российско-украинской войны с 2014 года по сегодня. Его сняли украинские режиссеры и ветераны Павел Пелешок и Юрий Иванишин, чья предыдущая работа "Зима в огне" в 2016-м была номинирована на "Оскар" как "Лучший документальный полнометражный фильм". Лента отражает личный опыт самих авторов, с 2014 года защищающих украинскую землю от российских оккупантов. Авторы пошли добровольцами на фронт, побывали в горячих точках Донбасса, но все это время продолжали творить, чтобы показать миру правду об ужасной войне.

"Великая свобода"

Жанр: драматический фильм

Дата премьеры: 9 марта

События фильма происходят после Второй мировой войны в Германии, где жестокие законы против гомосексуалов продолжают существовать даже в послевоенные времена. Ганса освобождают из концлагеря, но сразу же помещают в тюрьму. Это только начало — главного героя еще не раз бросят за решетку за его "преступления". Но пока Ганс изменяет отношение к себе одного неизменного сокамерника, перемен претерпевает все общество. Лента немецкого режиссера Себастьяна Майзе получила награду программы "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля.

"Джон Вик 4"

Жанр: боевик

Дата премьеры: 30 марта

Наконец, на экраны возвращается брутальный и грустный бывший наемный убийца Джон Вик — в исполнении непревзойденного Киана Ривза. В четвертой части франшизы Чада Стагельски события разворачиваются сразу после третьего финала, где герой нашел убежище у Голубиного короля. Теперь он готов защитить Вика и начать войну против Правления кланов.

"Крик VI"

Жанр: слэшер

Дата премьеры: 9 марта

Фильм ужасов и детектив Крик VI является шестым фильмом в одноименной франшизе. Первая часть попала на экраны в 1996 году. Она стала самой кассовой среди других и собрала в прокате более $173 млн. Известность привела к появлению продолжений. В ходе работы над четвертой частью творческая команда проекта озвучила планы на пятую и шестую части. Новый фильм стал первым с 1996 года, в котором не появится Нив Кэмпбелл, неизменная исполнительница роли Сидни Прескотт. Создателям фильма и актрисе не удалось достичь согласия по поводу вероятного гонорара. Это привело к изменениям в сценарии шестой части.

Саманта (Мелисса Баррера) и Тара (Дженна Ортега) Карпентер вместе с близнецами Чадом (Мейсон Гудинг) и Минди Микс (Джасмин Савой Браун) хотят забыть все, что с ними произошло в небольшом городке Вудсборо. Они перебираются в Нью-Йорк, где планируют начать новую жизнь. Однако избавиться от ужасов, связанных с убийцей, носящей маску, не так уж просто.

"Шазам! Ярость богов"

Жанр: комедийный супергеройский экшн

Дата премьеры: 16 марта

Продолжение приключений супергероя DC Comics Шазама — подростка Билли Бэтсона, который превращается во всемогущего взрослого, только произнесет слово "Шазам". Герой сочетает в себе мудрость Соломона, силу Геракла, выносливость Атласа, могущество Зевса, отвагу Ахиллеса и скорость Меркурия — и вместе с другими супергероями, среди которых, например, капитан Марвел, будет бороться против дочерей Атласа.

"Лучший босс"

Жанр: комедийная драма

Дата премьеры: 23 марта

Один из самых выдающихся фильмов прошлого года, "Лучший босс" испанского режиссера Фернанда Леона де Араноа, получил сразу шесть наград главной испанской кинопремии "Гойя" 2022 года. Гавьер Бардем играет Хулио Бланко, харизматичного бизнесмена, управляющего компанией по производству промышленных весов. Он готовится к визиту комиссии, которая награждает компании за выдающиеся достижения в бизнесе, поэтому готов на все цели ради, но, кажется, все в офисе сговорились против него.

"Подземелье и драконы: Честь воров"

Жанр: приключенческий экшн, фэнтези

Дата премьеры: 30 марта

Сюжет этого блокбастера основан на культовой настольной фэнтези-игре Dungeons & Dragons.

В центре повествования находится группа высокопрофессиональных воров, спланировавших похищение одной очень ценной реликвии. Но, как того требует жанр, что-то у них пойдет не так. Судя по трейлерам, студия не пожалела средств на этот эпический фэнтезийный блокбастер с хорошим актерским составом.

Напомним, недавно два украинских фильма "Это свидание" и "Просыпаясь в тишине" получили награды на кинофестивале "Берлинале".