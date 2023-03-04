ТОП-10 найцікавіших фільмів, які вийдуть у березні — перелік

Мавка

Пригоди супергероїв DC Comics, довгоочікувана прем'єра мультфільму "Мавка. Лісова пісня" та оскарівський фаворит Брендан Фрейзер у новому фільмі Даррена Аронофскі — серед найцікавіших кіноновинок березня. Місяць обіцяє гучні прем’єри.

Новини.LIVE зібрали найцікавіші фільми, які вийдуть в березні.

"Кит"

Жанр: драма

Дата прем’єри: 2 березня

Нова стрічка Даррена Аронофскі "Кит" — один із головних фаворитів оскарівських перегонів. Це пронизлива історія професора літератури Чарлі (Брендан Фрейзер), що страждає на ожиріння, викликане психологічною травмою після смерті коханого чоловіка. Єдина надія героя — це спроба відновити стосунки із 17-річною дочкою Еллі (Седі Сінк), яка не може пробачити батькові те, як і чому він залишив сім'ю, адже той пішов від її мами до іншого чоловіка...

"Кит" вже був показаний на кінофестивалях у Венеції і Торонто, де головну увагу було прикуто до неймовірного перевтілення зірки трилогії "Мумія" Брендана Фрейзера в ролі Чарлі. Його роботу відзначили кіноакадеміки: 54-річний актор вперше в житті номінований на "Оскар" і змагатиметься за перемогу в категорії "найкращий актор".

"Мавка. Лісова пісня"

Жанр: мультфільм, фентезі, комедія

Дата прем’єри: 2 березня

Нарешті в українських кінотеатрах можна буде побачити мультфільм "Мавка. Лісова пісня", натхнений відомою драмою-феєрією Лесі Українки. Робота над анімацією тривала понад п'ять років, і попри повномасштабну війну її вдалося закінчити у 2022-му. Над образом Мавки працювали одразу три українські артистки: співачка Христина Соловій записала саундтреки, примабалерина Національної опери Катерина Кухар наділила Мавку рухами та пластикою, а озвучила головну героїню акторка Наталка Денисенко. Інших персонажів озвучили фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна, акторка Олена Кравець та співак Артем Пивоваров. Працювала над анімацією студія Animagrad.

"Будинок зі скалок"

Жанр: документальний фільм

Дата прем'єри: 9 березня

Документальний фільм, що розповідає історії дітей, які перебувають у дитячому будинку в Лисичанську, нині окупованому росіянами. На момент знімання від лінії фронту його відділяли всього 20 кілометрів. Герої фільму — діти, позбавлені батьківського піклування. У притулку вони очікують на вирішення своєї долі: повернення до старої домівки або ж переїзду до нової. Тим часом самовіддані співробітниці дарують дітям моменти радості та спокою і повертають у вже майже втрачене дитинство. Стрічка данського режисера Сімона Леренґа Вільмонта змагатиметься за "Оскар" у номінації "Найкращий документальний повнометражний фільм".

"Життя на межі"

Жанр: документальний фільм

Дата прем'єри: 16 березня

"Життя на межі" — перший і наразі єдиний фільм, який охоплює весь період російсько-української війни від 2014 року до сьогодні. Його зняли українські режисери та ветерани Павло Пелешок та Юрко Іванишин, чия попередня робота "Зима у вогні" у 2016-му була номінована на "Оскар" як "Найкращий документальний повнометражний фільм". Стрічка віддзеркалює особистий досвід самих авторів, які з 2014 року боронять українську землю від російських окупантів. Автори пішли добровольцями на фронт, побували в гарячих точках Донбасу, але весь цей час продовжували творити, аби показати світові правду про жахливу війну.

"Велика свобода"

Жанр: драматичний фільм

Дата прем'єри: 9 березня

Події стрічки відбуваються після Другої світової війни в Німеччині, де жорстокі закони проти гомосексуалів продовжують існувати навіть у повоєнні часи. Ганса звільняють із концтабору, але одразу ж запроторюють до в'язниці. Це лише початок — головного героя ще не раз кинуть за ґрати за його "злочини". Та поки Ганс змінює ставлення до себе одного незмінного сусіда по камері, змін зазнає все суспільство. Стрічка німецького режисера Себастьяна Майзе отримала нагороду програми "Особливий погляд" Каннського кінофестивалю.

"Джон Вік 4"

Жанр: бойовик

Дата прем’єри: 30 березня

Нарешті на екрани повертається брутальний та сумний колишній найманий вбивця Джон Вік — у виконанні неперевершеного Кіану Рівза. У четвертій частині франшизи Чада Стагельські події розгортаються одразу після фіналу третьої, де герой знайшов прихисток у Голубиного короля. Тепер той готовий захистити Віка та почати війну проти Правління кланів.

"Крик VI"

Жанр: слешер

Дата прем’єри: 9 березня

Фільм жахів та детектив "Крик VI" є шостим фільмом у однойменній франшизі. Перша частина потрапила на екрани у 1996 році. Вона стала найкасовішою серед інших та зібрала у прокаті понад $173 млн. Популярність призвела до появи продовжень. Під час роботи над четвертою частиною творча команда проєкту озвучила плани на п’яту та шосту частини. Новий фільм став першим з 1996 року, у якому не з'явиться Нів Кемпбел, незмінна виконавиця ролі Сідні Прескотт. Творцям фільму та акторці не вдалося досягти згоди щодо ймовірного гонорару. Це призвело до змін у сценарії шостої частини.

Саманта (Мелісса Баррера) й Тара (Дженна Ортега) Карпентер разом із близнюками Чадом (Мейсон Гудінг) та Мінді Мікс (Джасмін Савой Браун) хочуть забути усе, що відбулося з ними у невеличкому містечку Вудсборо. Вони перебираються до Нью-Йорку, де планують розпочати нове життя. Однак позбутися жахіть, пов’язаних із вбивцею, що носить маску, не так вже й просто.

"Шазам! Лють богів"

Жанр: комедійний супергеройський екшн

Дата прем’єри: 16 березня

Продовження пригод супергероя DC Comics Шазама — підлітка Біллі Бетсона, який перетворюється на всемогутнього дорослого, тільки-но вимовить слово "Шазам". Герой поєднує в собі мудрість Соломона, силу Геракла, витривалість Атласа, могутність Зевса, відвагу Ахіллеса та швидкість Меркурія — і разом з іншими супергероями, серед яких, наприклад, капітан Марвел, боротиметься проти доньок Атласа.

"Найкращий бос"

Жанр: комедійна драма

Дата прем’єри: 23 березня

Один із найвизначніших фільмів минулого року, "Найкращий бос" іспанського режисера Фернанда Леона де Араноа отримав одразу шість нагород головної іспанської кінопремії "Гойя" 2022 року. Гав'єр Бардем грає Хуліо Бланко, харизматичного бізнесмена, який керує компанією з виробництва промислових ваг. Він готується до візиту комісії, яка нагороджує компанії за видатні досягнення в бізнесі, тож готовий на все заради мети, але, здається, всі в офісі змовилися проти нього.

"Підземелля і дракони: Честь злодіїв"

Жанр: пригодницький екшн, фентезі

Дата прем’єри: 30 березня

Сюжет цього блокбастера заснований на культовій настільній фентезі-грі Dungeons & Dragons.

В центрі оповіді — група високопрофесійних злодіїв, які спланували викрадення однієї дуже цінної реліквії. Але, як того потребує жанр, щось в них піде не так. Судячи з трейлерів, студія не пошкодувала коштів на цей епічний фентезійний блокбастер з непоганим акторським складом.

Нагадаємо, нещодавно два українські фільми "Це побачення" та "Прокидаючись у тиші" отримали нагороди на кінофестивалі "Берлінале".