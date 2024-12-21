Десять рождественских фильмов, которые должны увидеть все — видео

Фильм "Сам дома". Фото: скриншот

Каждый год перед Рождеством так и хочется посмотреть любимые фильмы с особенными персонажами. Снова ощутить победу Гарри Поттера над "тем кого нельзя называть", болеть за Кевина в каждой схватке с ворами и снова поверить, что чудо существует вместе со старым Скруджем.

Редакция Новини.LIVE напоминает о легендарных картинах.

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Напомним, какие премьеры мир ожидает уже вскоре. Также опубликовали рейтинг самых страшных фильмов за 2024 год.