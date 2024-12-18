Найстрашніші фільми 2024 року — відео

Зйомки фільму "Субстанція". Фото: Instagram/trythesubstance

У 2024 році на великі кіноекрани або ж стримінгових платформах вийшли тисячі нових фільмів. Серед них чимало жахів, які зібрали солідну касу, або ж високі рейтинги.

Портал Mashable назвав 22 найкращі стрічки в цьому жанрі. Розкажемо про деякі з них.

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Дивність (Ірландія)

Це фільм сценариста і режисера Деміана Маккарті. Сюжет розповідає про сліпого медіума та допитливу власницю крамниці, яка все ще сумує через смерть своєї сестри-близнючки рік тому. Дерев'яний манекен стає вирішальним для її пошуків, щоб розкрити правду про вбивство, а не смерть.

Субстанція (Франція, США, Велика Британія)

Прем'єра фільму відбулась в основній конкурсній програмі 77-го Каннського кінофестивалю, де він був нагороджений призом за найкращий сценарій. Головні ролі виконали Демі Мур, Марґарет Кволлі та Денніс Квейд.

За сюжетом, 50-річна Елізабет Спаркл —оскароносна акторка, за сумісництвом ведуча фітнес-шоу. Вона дізнається, що її планують звільнити з телебачення та замінити молодшою та гарнішою кандидаткою. Проте Елізабет довідується про існування препарату для реплікації клітин, його реклама обіцяє створення "найкращої версії самої себе".

Пізнього вечора з дияволом (Австралія, ОАЕ, США)

Головну роль виконав Девід Дастмалчан. Сюжет розповідає про події вечірнього ток-шоу, що вийшло у ніч на Гелловін 1977 року. Тоді ведучий у спробі підвищити рейтинги запросив на передачу одержиму дівчину. Режисерами виступили брати Колін та Кемерон Кернс.

Я бачив свічення телевізора (США)

Стрічка режисера та сценариста Джейна Шенбруна з Джастісом Смітом і Бріджетт Ланді-Пейн у головних ролях. Ролі другого плану виконали Єн Формен, Гелена Ховард, Фред Дерст (фронтмен гурту Limp Bizkit) і Даніель Дедуайлер.

За сюжетом, двох підлітків поєднує любов до телесеріалу. Але після того, як його таємничим чином скасовують, їхня реальність починає спотворюватися.

Єретик (США)

Фільм жахів написаний та знятий Скоттом Беком і Браяном Вудсо. У стрічці знялися Г'ю Ґрант (головна роль), Софі Тетчер і Хлоя Іст. За сюжетом, дві мормонські дівчини-місіонерки Пакстон і Барнс відвідують будинок містера Ріда, немолодої людини, яка веде самітницький спосіб життя.

Дівчата намагаються звернути Ріда у свою віру. Починається диспут на теологічні теми, але незабаром виявляється, що гості з власної волі не можуть залишити його будинок.

Нагадаємо, раніше ми писали про п’ятірку фільмів, які збирають мільйони доларів в прокаті США. Також ми розповідали, що режисер Мстислав Чернов презентує новий фільм про війну в Україні.