ТОП-3 советов Златы Огневич, как укрепить волосы и сохранить их здоровье

Певица Злата Огневич

Изменение температуры за окном, стрессы, неправильное питание и неудачные эксперименты с окрашиванием нередко приводят к проблемам с волосами. Это по своему опыту знает певица Злата Огневич.

В своих Instastories она поделилась с подписчиками советами, как сохранить здоровье своих волос.

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Певица рассказала, что получила сообщение от сестры: "Это у тебя парик?". После просмотров фото и видео в соцсетях, родственница Златы решила, что это искусственные волосы.

Дело в том, что долгое время Огневич носила систему замещения волос из-за окрашивания в блонд. В результате у Златы отломились волосы и была вот такая длина.

После этого Злата отрастила волосы. Певица решила поделиться этими лайфхаками с подписчиками.

Расческа должна быть только пластиковой. Деревянные Огневич призывает выбросить, потому что они иссекают кончики волос. Также плюсом пластиковых является то, что их можно мыть каждый день и не нужно сушить. И Злата советует это делать

Курс дарсонвализации. Это один из видов электростимуляции, относящийся к физиотерапевтическим процедурам для лечения некоторых неврологических, сосудистых, костных, кожных и других заболеваний с помощью аппарата Дарсонваль. Этот метод терапии предполагает действие на ткани кратковременными импульсами переменного тока высокой частоты и напряжения, но малой силы. Огневич имеет такой аппарат, но настоятельно советует, как и редакция Новини.LIVE, перед использованием посетить консультацию у трихолога

перед использованием посетить консультацию у трихолога После мытья Злата не советует сушить волосы. Но есть исключение: если проблемная кожа головы. Такой "парниковый эффект", по мнению Огневич, наоборот вреден. И волосы лучше сушить.

Напомним, ранее мы писали, что Настя Каменских опубликовала видео по приему у врача ЛОР и показала, какие неприятные процедуры она проходит. В то же время, Огневич призналась, что россияне предлагали ей сотрудничество во время полномасштабной войны.