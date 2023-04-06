ТОП-3 порад Злати Огнєвіч, як зміцнити волосся та зберегти його здоров'я

Співачка Злата Огнєвіч

Зміна температури за вікном, стреси, неправильне харчування та невдалі експерименти з фарбуванням нерідко призводять до проблем з волоссям. Це на своєму досвіду знає співачка Злата Огнєвіч.

У своїх Instastories вона поділилась з підписниками порадами, як зберегти здоров’я свого волосся

Читайте також:

Співачка розповіла, що отримала повідомлення від сестри: "Це в тебе перука?". Після переглядів фото та відео у соцмережах, родичка Злати вирішила, що це штучне волосся.

Річ у тому, що тривалий час Огнєвіч носила систему заміщення волосся через фарбування в блонд. В наслідок цього у Злати відламалось волосся і була ось така довжина.

Після цього Злата відростила волосся. Співачка вирішила поділитися цими лайфхаками з підписниками.

Гребінець має бути лише пластиковим. Дерев’яні Огнєвич закликає викинути, бо вони січуть кінцівки волосся. Також плюсом пластикових є те, що їх можна мити щодня, і не потрібно сушити. І Злата радить це робити

Курс дарсонвалізації. Це один із видів електростимуляції, належить до фізіотерапевтичних процедур для лікування деяких неврологічних, судинних, кісткових, шкірних та інших захворювань за допомогою апарату Дарсонваль. Цей метод терапії передбачає дію на тканини короткочасними імпульсами перемінного струму високої частоти та напруги, але малої сили. Огнєвіч має такий апарат, але наполегливо радить, як і редакція Новини.LIVE, перед використанням відвідати консультацію в трихолога

перед використанням відвідати консультацію в трихолога Після миття волосся Злата не радить сушити. Але є виключення: якщо проблемна шкіра голови. Такий "парниковий ефект", на думку Огнєвіч, навпаки шкідливий. І волосся краще сушити.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Настя Каменських опублікувала відео з прийому у лікаря ЛОРа та показала, які неприємні процедури вона проходить. Водночас Огнєвіч зізналась, що росіяни пропонували їй співпрацю під час повномасштабної війни.