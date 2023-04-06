Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow ТОП-3 порад Злати Огнєвіч, як зміцнити волосся та зберегти його здоров'я arrow

ТОП-3 порад Злати Огнєвіч, як зміцнити волосся та зберегти його здоров'я

6 квітня 2023 18:41
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Співачка Злата Огнєвіч
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Зміна температури за вікном, стреси, неправильне харчування та невдалі експерименти з фарбуванням нерідко призводять до проблем з волоссям. Це на своєму досвіду знає співачка Злата Огнєвіч. 

У своїх Instastories вона поділилась з підписниками порадами, як зберегти здоров’я свого волосся

Читайте також:

Співачка розповіла, що отримала повідомлення від сестри: "Це в тебе перука?". Після переглядів фото та відео у соцмережах, родичка Злати вирішила, що це штучне волосся. 

Річ у тому, що тривалий час Огнєвіч носила систему заміщення волосся через фарбування в блонд. В наслідок цього у Злати відламалось волосся і була ось така довжина. 

Після цього Злата відростила волосся. Співачка вирішила поділитися цими лайфхаками з підписниками. 

  • Гребінець має бути лише пластиковим. Дерев’яні Огнєвич закликає викинути, бо вони січуть кінцівки волосся. Також плюсом пластикових є те, що їх можна мити щодня, і не потрібно сушити. І Злата радить це робити
  • Курс дарсонвалізації. Це один із видів електростимуляції, належить до фізіотерапевтичних процедур для лікування деяких неврологічних, судинних, кісткових, шкірних та інших захворювань за допомогою апарату Дарсонваль. Цей метод терапії передбачає дію на тканини короткочасними імпульсами перемінного струму високої частоти та напруги, але малої сили. Огнєвіч має такий апарат, але наполегливо радить, як і редакція Новини.LIVE, перед використанням відвідати консультацію в трихолога
  • Після миття волосся Злата не радить сушити. Але є виключення: якщо проблемна шкіра голови. Такий "парниковий ефект", на думку Огнєвіч, навпаки шкідливий. І волосся краще сушити. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Настя Каменських опублікувала відео з прийому у лікаря ЛОРа та показала, які неприємні процедури вона проходить. Водночас Огнєвіч зізналась, що росіяни пропонували їй співпрацю під час повномасштабної війни.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

21:11США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Кірбі

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

Новина з фото

16:35 У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB