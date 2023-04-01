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"Це не найприємніша процедура": Каменських показала, як проходить інтенсивне лікування

1 квітня 2023 18:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Настя Каменських
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Співачка Настя Каменських нещодавно втратила голос. Вона показала, як проходить інтенсивне лікування. Знаменитість наголосила, голосові зв'язки потребують такого ж самого лікування, як і травми будь-яких інших частин тіла.

Про це Каменських розповіла в Instagram.

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Деталі

Співачка опублікувала відео з прийому у лікаря та показала, які неприємні процедури вона проходить. 

"Я звичайно рада бачити свою рідну лікарку, з якою ми працюємо над здоров’ям моїх голосових зв’язок вже більше 10 років, але все ж таки хочеться зустрічатися на планових чек-апах, а не в таких екстрених випадках, як зараз. Зараз я проходжу інтенсивне лікування і бачу свого лікаря щодня по 2 рази. Щоразу це не найприємніша процедура, бо в 4 етапи мені прямо на голосові зв’язки заливають необхідні ліки", — розповіла Каменських.

Знаменитість розповіла, що через новоутворення її зв'язки не можуть повністю зімкнутися. Через це голос Каменських почав хрипіти. 

"Іноді можна зробити спеціальні ін’єкції, які на такий короткий термін, як пів години, полегшують роботу голосових зв‘язок. Але, на жаль, на весь час і кожен день такого не можна робити. Це може бути єдиноразовою екстреною мірою, як заморозка болю у спортсменів, яка може спрацювати для одного короткого виступу. Але робити це щодня та відпрацювати підряд декілька довгих концертів — дуже ризиковано. Якщо з такими новоутвореннями давати регулярне навантаження та щодня співати живі концерти - зв‘язки просто не матимуть часу та можливості відновитися і це неймовірний ризик для голосу", — додала Каменських.

Новообразования у Каменских

Нагадаємо, співачка Настя Каменських, в якої 28 березня був запланований концерт у Житомирі, вимушена була перенести його. Причиною стали серйозні проблеми зі здоров’ям.  

Також ми писали, що останнім часом в соцмережах активно обговорюють нібито розставання, і можливе розлучення репера Потапа та співачки Насті Каменських. З цього приводу гучну та відверту як для українського шоу-бізнесу заяву зробив блогер Богдан Беспалов.

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