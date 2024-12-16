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Топ-5 фильмов, которые собирают миллионы долларов в прокате США

16 декабря 2024 00:27
Евгений Берестюк - Редактор
Пятерка фильмов, которые собрали больше денег в США за первую половину декабря
Зрители в кинотеатре. Фото: Unsplash
Евгений Берестюк - Редактор

Американский кинорынок — один из самых больших в мире. К кассовым сборам в этой стране приковано внимание не только кинокритиков, экспертов, но и зрителей.

Новини.LIVE расскажет, какие фильмы собрали больше всего денег в американском кинопрокате за первую половину декабря 2024 года.

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Ваяна 2

Анимационный музыкально-приключенческий фильм, созданный Walt Disney Animation Studios. Сценаристом и режиссером фильма стал Дэвид Деррик-младший, для которого лента стала режиссерским дебютом.

Премьера "Ваяна 2" в США состоялась 27 ноября, а в Украине — 28 ноября. Если брать показатели декабря, то мультфильм в Штатах получил 147 млн долларов. Суммарные же сборы по миру уже достигли показателя в 717 млн ​​долларов.

Wicked: Чародейка

Музыкальный фэнтезийный фильм режиссера Джона Чу, адаптированный Стивеном Шварцем и Винни Холцман из их мюзикла "Зла", стал также хитом в кинотеатрах Релиз состоялся 22 ноября.  Суммарно по миру лента собрала 524 млн долларов.

Если брать первую половину декабря, то в копилке мюзикла — 116 млн долларов. В фильме снимаются Синтия Эриво, Ариана Гранде, Джонатан Бэйли и Джефф Голдблюм.

Гладиатор 2

Исторический художественный фильм режиссера Ридли Скотта — сиквел картины "Гладиатор" 2000 года. Долгожданный релиз, которого ждали почти четверть века состоялся 22 ноября (в Украине 14 ноября).

Суммарно у ленты 398 млн долларов кассовых сборов. Декабрь в США принес фильму 41,3 млн долларов.

Кодовое имя "Красный"

Художественный фильм режиссера Джейка Кездана в оригинале называется Red One. Сценарий фильма написал Крис Морган на основе оригинальной истории Хирама Гарсии. Главные роли исполнили Двейн Джонсон, Крис Эванс, Кирнан Шипка и Дж. К. Симмонс.

Суммарно вышедший в прокат 15 ноября фильм собрал в мире 175 млн долларов. За первую половину декабря в США ленте удалось пополнить бокс-офис на 19,7 млн долларов.

Интерстеллар

В честь десятилетия с премьеры в кинотеатрах вновь вышел британский научно-фантастический фильм, снятый режиссером Кристофером Ноланом. В главных ролях снялись Мэттью Макконехи, Энн Хэтэуэй, Джессика Честейн, Кейси Аффлек и Майкл Кейн.

Лента входит в список 250 лучших фильмов по версии пользователей IMDb. "Интерстеллар" получил премию "Оскар" в категории "Лучшие визуальные эффекты". Суммарно хит собрал 724 млн долларов в мировом прокате. А повторный релиз за первую половину декабря прибавил еще 12 млн долларов.

Напомним, ранее мы писали о новинках на Netflix, которые подарят праздничное настроение. Также мы рассказывали, что режиссер Мстислав Чернов презентует новый фильм о войне в Украине.

США кино деньги Голливуд кинотеатры

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