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Топ-5 самых интересных документальных фильмов 2024 года

8 декабря 2024 23:00
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Подборка новых документальных фильмов
Фото из фильма "Блимни". Фото: скриншот YouTube
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

В то время, как стремительно развивается киноиндустрия, подборка качественной ленты на вечер может превратиться в ад. Документальные фильмы станут отличным вариантом для досуга, ведь прекрасно расширяют кругозор и раскрывают интересные факты об истории и биографии известных людей.

Подборку документальных лент опубликовало издание CNN.

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Новинки документальных фильмов

"Сверхчеловек: История Кристофера Рида"

История жизни и карьеры Рида до и после рокового несчастного случая во время верховой езды в 1995 году, а также его отношениях с женой Даной и их историей любви. "Супермен: История Кристофера Рида" дебютировал 7 декабря на телеканалах HBO и Max.

"Моргни"

Эмоциональный взгляд на жизнь семьи, которая отправляется в кругосветку, чтобы увидеть как можно больше достопримечательностей, прежде чем трое их детей потеряют зрение из-за редкого генетического заболевания.

Премьера фильма состоится на канале National Geographic 16 декабря, а на следующий день его покажут на Disney+ и Hulu.

"Радуга: "Радуга" на углу в центре мира"

Документальный фильм, рассказывающий об эволюции заведения в районе "Маленькая Украина" нью-йоркского Ист-Виллиджа, где готовят вареники и гуляш, который стал еще более популярен после начала полномасштабного вторжения РФ. Фильм можно посмотреть на Apple TV+.

"Любовник людей: Нерассказанная история Авраама Линкольна"

История об академическом взгляде на интимные отношения 16-президента США Авраама Линкольна с мужчинами в контексте 19 века, когда сексуальные обычаи были другими. Фильм доступен для просмотра на Amazon Prime, AppleTV+ и Vimeo.

"Человек-идея Джим Хэнсон"

Искусный творческий ум, стоящий за "Маппетами", "Лабиринтом", "Темным кристаллом" и многими другими фильмами. Лента рассказывает о некоторых из его никогда ранее не показанных работ. Фильм можно посмотреть на стриминговой платформе Disney+.

Напомним, ранее мы писали о пятерке атмосферных мультфильмов на тему Рождества. Также мы рассказывали, какие увлекательные фильмы выйдут в следующем году.

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23:45 Тревога на Киевщине и в ряде других регионов — какая опасность

23:39 Планы США в Сирии после побега Асада — Байден сделал заявление

23:03 Дирижер Украинской капеллы в США объяснил таинство Рождества

22:33 Диакон пытался обжаловать штраф ТЦК — решение суда

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

22:06 На Одесчине мужчина уклонялся от службы из-за страха войны

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