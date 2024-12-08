Подборка новых документальных фильмов

Топ-5 самых интересных документальных фильмов 2024 года
В то время, как стремительно развивается киноиндустрия, подборка качественной ленты на вечер может превратиться в ад. Документальные фильмы станут отличным вариантом для досуга, ведь прекрасно расширяют кругозор и раскрывают интересные факты об истории и биографии известных людей.
Подборку документальных лент опубликовало издание CNN.
Новинки документальных фильмов
"Сверхчеловек: История Кристофера Рида"
История жизни и карьеры Рида до и после рокового несчастного случая во время верховой езды в 1995 году, а также его отношениях с женой Даной и их историей любви. "Супермен: История Кристофера Рида" дебютировал 7 декабря на телеканалах HBO и Max.
"Моргни"
Эмоциональный взгляд на жизнь семьи, которая отправляется в кругосветку, чтобы увидеть как можно больше достопримечательностей, прежде чем трое их детей потеряют зрение из-за редкого генетического заболевания.
Премьера фильма состоится на канале National Geographic 16 декабря, а на следующий день его покажут на Disney+ и Hulu.
"Радуга: "Радуга" на углу в центре мира"
Документальный фильм, рассказывающий об эволюции заведения в районе "Маленькая Украина" нью-йоркского Ист-Виллиджа, где готовят вареники и гуляш, который стал еще более популярен после начала полномасштабного вторжения РФ. Фильм можно посмотреть на Apple TV+.
"Любовник людей: Нерассказанная история Авраама Линкольна"
История об академическом взгляде на интимные отношения 16-президента США Авраама Линкольна с мужчинами в контексте 19 века, когда сексуальные обычаи были другими. Фильм доступен для просмотра на Amazon Prime, AppleTV+ и Vimeo.
"Человек-идея Джим Хэнсон"
Искусный творческий ум, стоящий за "Маппетами", "Лабиринтом", "Темным кристаллом" и многими другими фильмами. Лента рассказывает о некоторых из его никогда ранее не показанных работ. Фильм можно посмотреть на стриминговой платформе Disney+.
Напомним, ранее мы писали о пятерке атмосферных мультфильмов на тему Рождества. Также мы рассказывали, какие увлекательные фильмы выйдут в следующем году.
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