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Трагический День защиты детей: первые реакции украинских звезд на обстрел Киева

1 июня 2023 09:37
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Трагический День защиты детей: первые реакции украинских звезд на обстрел Киева
Ракетный обстрел Киева 1 июня 2023 года. Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Оккупанты совершили очередной ракетный обстрел столицы. В Деснянском районе Киева погибли две женщины и девятилетняя девочка. Маленькая украинка стала жертвой войны в Международный день защиты детей. Это просто не укладывается в голове у пользователей соцсетей. Конечно, жестокость россиян никого не удивляет. Но гибель девочки шокировала многих.

Новини.LIVE расскажет об эмоциях знаменитостей, которые одними из первых среди коллег по шоу-бизнесу отреагировали на обстрел Киева 1 июня.

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"Я не знаю, существует ли еще в мире справедливость, если дети погибают из-за одного взбешенного деда. Мы не можем надежно защитить своих детей, ведь война безжалостна и не выбирает. Страшная статистика — за 16 месяцев войны погиб 484 ребенка. Я не знаю, каких слов подбирать для утешения родителей, ведь таких слов не существует. Я не знаю, как выразить свою боль и сожаление, ведь таких слов не существует. Маленькие ангелочки, наверное, этот мир вас не заслужил", — написала телеведущая.

Скриншот: Instagram/kosadcha

Леся Никитюк

Скриншот: Instagram/lesia_nikituk

Ольга Сумская

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Лилия Ребрик

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Скриншот: Instagram/nikitadobrynin

Напомним, ранее мы писали, что вражеские дроны повредили квартиру сестры певицы Камалии в Киеве. Также мы рассказывали, как знаменитости отреагировали на атаку оккупантов на столицу ночью 30 мая.

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