Дональд Трамп нежно поздравил Меланию с 20 годовщиной свадьбы - фото

Дональд Трамп поцеловал Меланию Трамп. Фото: instagram/firstfamilytrumps

Президент США Дональд Трамп поздравил свою жену с 20 годовщиной свадьбы. Он показал архивное свадебное фото с Меланией.

Пост американский лидер выложил в Instagram.

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Дональд Трамп поздравил жену с 20 годовщиной свадьбы

Республиканец выложил поздравительное сообщение. Два десятка лет назад он женился на модели Мелании и свадьба была грандиозной. Президент США опубликовал фото с того дня и на нем пара выглядит чрезвычайно счастливой.

"Поздравляю Меланию с 20-й годовщиной!" — написал он. Зато первая леди в соцсетях об их празднике не упоминала.

Мелания и Дональд Трамп на свадьбе. Фото: instagram/realdonaldtrump

Напомним, сеть взорвалась смехом из-за неудачного поцелуя Дональда и Мелании Трамп на инаугурации. Также мы рассказывали, что дочь американского президента Иванка повторила легендарный образ актрисы Одри Хепберн.