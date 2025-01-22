Дональд Трамп нежно поздравил Меланию с 20 годовщиной свадьбы - фото

Трамп щемяще поздравил Меланию с 20 годовщиной свадьбы
Президент США Дональд Трамп поздравил свою жену с 20 годовщиной свадьбы. Он показал архивное свадебное фото с Меланией.
Пост американский лидер выложил в Instagram.
Дональд Трамп поздравил жену с 20 годовщиной свадьбы
Республиканец выложил поздравительное сообщение. Два десятка лет назад он женился на модели Мелании и свадьба была грандиозной. Президент США опубликовал фото с того дня и на нем пара выглядит чрезвычайно счастливой.
"Поздравляю Меланию с 20-й годовщиной!" — написал он. Зато первая леди в соцсетях об их празднике не упоминала.
Напомним, сеть взорвалась смехом из-за неудачного поцелуя Дональда и Мелании Трамп на инаугурации. Также мы рассказывали, что дочь американского президента Иванка повторила легендарный образ актрисы Одри Хепберн.
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