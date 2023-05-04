Трамп обвинил Меган Маркл в неуважении к Елизавете II и возмутился приглашением Гарри на коронацию

Американский политик и бизнесмен Дональд Трамп. Фото: Wikimedia Commons

В преддверии коронации Чарльза III, которая пройдет 6 мая в Великобритании, бывший президент США Дональд Трамп сделал громкие заявления о некоторых членах королевской семьи. В частности, одиозный политик высказался в отношении принца Гарри и герцогини Сассекской, Меган Маркл.

Дональд Трамп сделал заявления в разговоре с Найджелом Фараджем в программе GB News.

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Трамп обвиняет Меган

76-летний политик отдал честь покойной короле Елизавете II, назвав ее невероятной. Он отметил, что королева правила годы и десятилетия без разногласий. По словам Трампа, она ни разу не ошибалась. В отличие от ее родственницы.

Трамп заверил, что супруга принца Гарри, Меган Маркл "проявляла вопиющее неуважение" к королеве. Также он осудил Маркл за то, что она поссорила мужа с его семьей.

"Я думаю, что Меган вела себя очень неуважительно к королеве. Как можно так относиться к королеве?", – подытожил в интервью Трамп.

Трамп о коронации

Бывший президент США удивлен тем, что Чарльз III все же пригласил младшего сына на свою коронацию, несмотря на все его оскорбления и обвинения в адрес семьи. Принц Гарри приедет на мероприятие без жены и пробудет там недолго, после чего вернется в США.

Трамп заявил, что возлагает большие надежды на субботнюю коронацию. Политик выразил полную поддержку королю, добавив, что монарх "любит страну".

Трамп также подверг критике действующего президента Джо Байдена за то, что он не будет присутствовать на коронации. Трамп назвал Байдена "некомпетентным" и заявил, что действующий президент США будет "спать", когда это важное событие состоится.

Напомним, ранее мы писали, что украинцы смогут увидеть коронацию Чарльза III вживую только на одном телеканале. Также мы рассказывали, что музей мадам Тюссо в Сиднее представил восковые скульптуры Чарльза III и его родственников.