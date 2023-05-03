Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Українці зможуть побачити коронацію Чарльза III наживо лише на одному телеканалі arrow

Українці зможуть побачити коронацію Чарльза III наживо лише на одному телеканалі

3 травня 2023 12:02
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Українці зможуть побачити коронацію Чарльза III наживо лише на одному телеканалі
Репетиція коронації Чарльза III в Лондоні. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Вже цієї суботи, 6 травня, у Вестмінстерському абатстві (Велика Британія) пройде урочиста коронація Чарльза III та Камілли. Пряму трансляцію з коментарями телевізійників зможуть побачити й українці. 

Про це повідомляє компанія "Суспільне Мовлення".

Читайте також:

Де дивитися коронацію 

В Україні подію ексклюзивно транслюватиме телеканал "Суспільне Культура". Ведучі живої трансляції — журналіст Юрій Макаров та історик Олександр Зінченко. Час трансляції буде оголошено найближчими днями.

Церемонія коронації Чарльза III розпочнеться 6 травня, коли Чарльз III разом з королевою-консортом Каміллою прибудуть до Вестмінстерського абатства. 

Логотип трансляції коронації Чарльза III в Україні. Фото: Суспільне Мовлення

За традицією, король Чарльз постане перед народом, після чого складе коронаційну присягу і сяде в коронаційне крісло. Помазання проводитиме Архієпископ Кентерберійський, Преосвященний Джастін Велбі. Після помазання відбудеться інвеститура — королю вручать регалії, а архієпископ покладе на голову короля корону. У момент коронації по всій Великій Британії лунатимуть збройні салюти. У прикінцевій частині король пересяде з коронаційного крісла на трон. 

Також буде коронована королева Камілла, хоча їй не доведеться складати присягу. Після повернення до Букінгемського палацу король та королева привітають людей з балкона палацу.

Дорогою до Вестмінстерського абатства та назад короля й королеву супроводжуватимуть пишні процесії за участі Збройних сил Сполученого Королівства та країн Співдружності.

Нагадаємо, раніше ми писали, що лондонське кабаре провело костюмовану репетицію коронації Чарльза III та Камілли. Також ми розповідали, що єдина сестра Чарльза III, принцеса Анна, відреагувала на його плани скоротити королівську родину.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB