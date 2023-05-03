Українці зможуть побачити коронацію Чарльза III наживо лише на одному телеканалі

Репетиція коронації Чарльза III в Лондоні. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS

Вже цієї суботи, 6 травня, у Вестмінстерському абатстві (Велика Британія) пройде урочиста коронація Чарльза III та Камілли. Пряму трансляцію з коментарями телевізійників зможуть побачити й українці.

Про це повідомляє компанія "Суспільне Мовлення".

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В Україні подію ексклюзивно транслюватиме телеканал "Суспільне Культура". Ведучі живої трансляції — журналіст Юрій Макаров та історик Олександр Зінченко. Час трансляції буде оголошено найближчими днями.

Церемонія коронації Чарльза III розпочнеться 6 травня, коли Чарльз III разом з королевою-консортом Каміллою прибудуть до Вестмінстерського абатства.

Логотип трансляції коронації Чарльза III в Україні. Фото: Суспільне Мовлення

За традицією, король Чарльз постане перед народом, після чого складе коронаційну присягу і сяде в коронаційне крісло. Помазання проводитиме Архієпископ Кентерберійський, Преосвященний Джастін Велбі. Після помазання відбудеться інвеститура — королю вручать регалії, а архієпископ покладе на голову короля корону. У момент коронації по всій Великій Британії лунатимуть збройні салюти. У прикінцевій частині король пересяде з коронаційного крісла на трон.

Також буде коронована королева Камілла, хоча їй не доведеться складати присягу. Після повернення до Букінгемського палацу король та королева привітають людей з балкона палацу.

Дорогою до Вестмінстерського абатства та назад короля й королеву супроводжуватимуть пишні процесії за участі Збройних сил Сполученого Королівства та країн Співдружності.

Нагадаємо, раніше ми писали, що лондонське кабаре провело костюмовану репетицію коронації Чарльза III та Камілли. Також ми розповідали, що єдина сестра Чарльза III, принцеса Анна, відреагувала на його плани скоротити королівську родину.