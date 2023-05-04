Трамп звинуватив Меган Маркл у неповазі до Єлизавети II та обурився запрошенням Гаррі на коронацію

Американський політик та бізнесмен Дональд Трамп. Фото: Wikimedia Commons

Напередодні коронації Чарльза III, яка пройде 6 травня у Великій Британії, колишній президент США Дональд Трамп зробив гучні заяви про деяких членів королівської родини. Зокрема одіозний політик висловився щодо принца Гаррі та герцогині Сассекської, Меган Маркл.

Дональд Трамп зробив заяви в розмові з Найджелом Фараджем у програмі GB News.

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Трамп звинувачує Меган

76-річний політик віддав шану покійній королеві Єлизаветі II, назвавши її неймовірною. Він зазначив, що королева правила роки та десятиліття без розбіжностей. За словами Трампа вона жодного разу не помилялася. На відміну від її родички.

Трамп запевнив, що дружина принца Гаррі, Меган Маркл "виявляла кричущу неповагу" до королеви. Також він засудив Маркл за те, що вона посварила чоловіка з його сім'єю.

"Я думаю, що Меган поводилася дуже неповажно до королеви. Як можна так ставитися до королеви?", — підсумував в інтерв’ю Трамп.

Трамп про коронацію

Колишній президент США здивований тим, що Чарльз III все ж таки запросив молодшого сина на свою коронацію, попри всі його образи та звинувачення на адресу родини. Принц Гаррі приїде на захід без дружини та пробуде там недовго, після чого повернеться до США.

Трамп заявив, що покладає великі надії на суботню коронацію. Політик висловив повну підтримку королю, додавши, що монарх "любить країну".

Трамп також розкритикував чинного президента Джо Байдена за те, що він не буде присутнім на коронації. Трамп назвав Байдена "некомпетентним" і заявив, що чинний президент США "спатиме", коли ця важлива подія відбудеться.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українці зможуть побачити коронацію Чарльза III наживо лише на одному телеканалі. Також ми розповідали, що музей мадам Тюссо в Сіднеї презентував воскові скульптури Чарльза III та його родичів.