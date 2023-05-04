Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Трамп звинуватив Меган Маркл у неповазі до Єлизавети II та обурився запрошенням Гаррі на коронацію arrow

Трамп звинуватив Меган Маркл у неповазі до Єлизавети II та обурився запрошенням Гаррі на коронацію

4 травня 2023 11:24
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Трамп звинуватив Меган Маркл у неповазі до Єлизавети II та обурився запрошенням Гаррі на коронацію
Американський політик та бізнесмен Дональд Трамп. Фото: Wikimedia Commons
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні коронації Чарльза III, яка пройде 6 травня у Великій Британії, колишній президент США Дональд Трамп зробив гучні заяви про деяких членів королівської родини. Зокрема одіозний політик висловився щодо принца Гаррі та герцогині Сассекської, Меган Маркл. 

Дональд Трамп зробив заяви в  розмові з Найджелом Фараджем у програмі GB News.

Читайте також:

Трамп звинувачує Меган

76-річний політик віддав шану покійній королеві Єлизаветі II, назвавши її неймовірною. Він зазначив, що королева правила роки та десятиліття без розбіжностей. За словами Трампа вона жодного разу не помилялася. На відміну від її родички.

Трамп запевнив, що дружина принца Гаррі, Меган Маркл "виявляла кричущу неповагу" до королеви. Також він засудив Маркл за те, що вона посварила чоловіка з його сім'єю. 

"Я думаю, що Меган поводилася дуже неповажно до королеви. Як можна так ставитися до королеви?", — підсумував в інтерв’ю Трамп.

Трамп про коронацію

Колишній президент США здивований тим, що Чарльз III все ж таки запросив молодшого сина на свою коронацію, попри всі його образи та звинувачення на адресу родини. Принц Гаррі приїде на захід без дружини та пробуде там недовго, після чого повернеться до США.

Трамп заявив, що покладає великі надії на суботню коронацію. Політик висловив повну підтримку королю, додавши, що монарх "любить країну".

Трамп також розкритикував чинного президента Джо Байдена за те, що він не буде присутнім на коронації. Трамп назвав Байдена "некомпетентним" і заявив, що чинний президент США "спатиме", коли ця важлива подія відбудеться.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українці зможуть побачити коронацію Чарльза III наживо лише на одному телеканалі. Також ми розповідали, що музей мадам Тюссо в Сіднеї презентував воскові скульптури Чарльза III та його родичів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB