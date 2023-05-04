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Музей мадам Тюссо в Сіднеї презентував воскові скульптури Чарльза III та його родичів

4 травня 2023 06:40
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Музей мадам Тюссо в Сіднеї презентував воскові скульптури Чарльза III та його родичів
Воскові скульптури членів британської королівської родини в Сіднеї. Фото: Instagram/tussaudssydney
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Цього тижня вся увага жителів Сполученого Королівства прикута до коронації Чарльза III та Камілли. Вона пройде вже цієї суботи, 6 травня, у Вестмінстерському абатстві (Велика Британія). З цієї нагоди музей мадам Тюссо в Сіднеї (Австралія) презентував воскові скульптури Чарльза III та деяких його родичів.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Подробиці 

В далекій Австралії, біля будівлі королеви Вікторії в столиці Сіднеї, пройшла урочиста церемонія презентації нових воскових скульптур всесвітньовідомого музею. Разом з Чарльзом III усміхались величезні ляльки його синів, принців Вільяма та Гаррі. Поруч стояла й скульптура Кейт Міддлтон, дружини Вільяма. 

Воскові скульптури членів британської королівської родини в Сіднеї. Фото: REUTERS/STRINGER
Воскові скульптури членів британської королівської родини в Сіднеї. Фото: REUTERS/STRINGER

А ось Меган Маркл та, власне кажучи, королеви-консорта Камілли працівники музею не зробили. В соцмережах одразу ж почали висловлювати припущення, що це помста за принцесу Діану та відверті інтерв’ю Маркл. 

Втім, музей мадам Тюссо в Сіднеї має фігуру Меган у своїй колекції, оскільки на своєму вебсайті він рекламує, що клієнти можуть "відчути себе королівською особою", стоячи поруч із нею.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українці зможуть побачити коронацію Чарльза III наживо лише на одному телеканалі. Також ми показували ексклюзивні фото генеральної репетиції коронації Чарльза III та Камілли.

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