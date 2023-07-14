Трансгендер, которая поедет на "Мисс Вселенную", захехтали в сети

Победительница конкурса красоты "Мисс Нидерланды-2023" Рикки Колле. Фото: Reuters

Трансгендерная женщина Рикки Колле впервые победила в Нидерландах на конкурсе красоты. Но теперь модель стала ощущать "побочные эффекты" славы.

Об этом говорится в Daily Mail.

Читайте также:

Другая сторона славы

Трансгендер Рикки Колле признается, что она воспринимала свою победу, как долгожданную открытость своей страны, но столкнулась с жестокой критикой в сети.

Победительница конкурса красоты "Мисс Нидерланды-2023" Рикки Колле. Фото: Reuters

"Я думала, трансгендеров наконец-то начали нормально воспринимать в Нидерландах, но жестокие комментарии показали другую сторону общества. Так что я полностью игнорирую это. Сконцентрировалась на хороших вещах, которые обязательно случатся в моей жизни. Я хочу показать миру Рикки и мою транс-историю, но получить хейт за это действительно грустно", — говорит Рикки Колле.

Модель родилась мальчиком Риком, но позже сменила имя на Рикки.

"День, когда я сделала операцию по смене пола, стал днем, когда стала тем, кем давно хотела быть", — комментирует Рикки и добавляет, что теперь стремится помочь всем, кто получает критику со стороны собственной семьи за то, кем является на самом деле.

Рикки Колле в декабре поедет на конкурс "Мисс Вселенная", где будет представлять Нидерланды.

Победительница конкурса красоты "Мисс Нидерланды-2023" Рикки Колле. Фото: Reuters

Решением конкурсного жюри оказались довольны далеко не все. Социальные сети заполонила резкая критика по этому поводу, и многие пользователи высказали мнение, что настоящей победительницей должна быть девушка, занявшая второе место. Именно ее они назвали настоящей "Мисс Нидерланды-2023". Некоторые пользователи обратили внимание, что мужчины, называющие себя женщинами, "повсюду забирают у женщин призы и возможности".

Ранее беременный трансгендер Логан Браун стал главным героем британского издания Glamour. Тема номера — июньский ЛГБТ-прайд.

Напомним, в Таиланде состоялся конкурс красоты Miss International Queen. Впервые в истории победила участница из Нидерландов.