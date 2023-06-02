Вагітний трансгендер потрапив на обкладинку відомого глянцю

Вагітний трансгендер Логан Браун. Фото: instagram.com/glamouruk/

Вагітний трансгендер Логан Браун став головним героєм британського видання Glamour. Тема номеру червневий ЛГБТ-прайд.

Про це йдеться на сторінці видання в Instagram.

Читайте також:

Вагітність для Логана Брауна виявилася незапланованою. Батько дитини його партнер, відома травесті-діва Бейлі Джей Міллс.

Логан Браун. Фото: instagram.com/glamouruk/

"Я вагітний чоловік-трансгендер, я існую, щоб хто не казав, я живий доказ того, що все можливо", — говорить Браун.

Герой нового номера Glamour розповів, що з підліткового віку почувався не комфортно від думки, що він дівчина. Тож у 13 років став лесбіянкою, а тепер називає себе квір.

За словами чоловіка, він через проблеми зі здоров’ям перестав на деякий час вживати тестостерон, і завагітнів.

Логан Браун. Фото: instagram.com/glamouruk/

"Коли ми вперше зустрілися з Логаном і почули його неймовірну історію, ми були вражені його силою та наснагою. Він став ідеальною зіркою нашого видання", — поділилася редакторка електронної версії журналу Дебора Джозеф.

Нагадаємо, Минулого року учасник шоу "Холостячка-2" Андрій Хветкевич здійснив камінгаут та повідомив про заручини зі своїм бойфрендом. Хлопці відіграли гучне весілля у Мексиці.

Бізнесмен Андрій Хветкевич перебуває у стосунках з колумбійцем на ім'я Феліпе понад шість років. Перед зйомками шоу "Холостячка" хлопці розійшлися. Після того як бізнесмен вибув з шоу, він зізнався у своїй нетрадиційній сексуальній орієнтації. Андрій та Феліпе знову зійшлися.

На весілля прилетіла й головна учасниця шоу "Холостячка" співачка Злата Огнєвіч.