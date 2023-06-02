Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Вагітний трансгендер потрапив на обкладинку відомого глянцю arrow

Вагітний трансгендер потрапив на обкладинку відомого глянцю

2 червня 2023 15:08
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Вагітний трансгендер потрапив на обкладинку відомого глянцю
Вагітний трансгендер Логан Браун. Фото: instagram.com/glamouruk/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Вагітний трансгендер Логан Браун став головним героєм британського видання Glamour. Тема номеру червневий ЛГБТ-прайд.

Про це йдеться на сторінці видання в Instagram.

Читайте також:

Вагітність для Логана Брауна виявилася незапланованою. Батько дитини його партнер, відома травесті-діва Бейлі Джей Міллс.

Логан Браун. Фото: instagram.com/glamouruk/

"Я вагітний чоловік-трансгендер, я існую, щоб хто не казав, я живий доказ того, що все можливо", — говорить Браун.

Герой нового номера Glamour розповів, що з підліткового віку почувався не комфортно від думки, що він дівчина. Тож у 13 років став лесбіянкою, а тепер називає себе квір.

За словами чоловіка, він через проблеми зі здоров’ям перестав на деякий час вживати тестостерон, і завагітнів.

Логан Браун. Фото: instagram.com/glamouruk/

"Коли ми вперше зустрілися з Логаном і почули його неймовірну історію, ми були вражені його силою та наснагою. Він став ідеальною зіркою нашого видання", — поділилася редакторка електронної версії журналу Дебора Джозеф.

Нагадаємо, Минулого року учасник шоу "Холостячка-2" Андрій Хветкевич здійснив камінгаут та повідомив про заручини зі своїм бойфрендом. Хлопці відіграли гучне весілля у Мексиці.

Бізнесмен Андрій Хветкевич перебуває у стосунках з колумбійцем на ім'я Феліпе понад шість років. Перед зйомками шоу "Холостячка" хлопці розійшлися. Після того як бізнесмен вибув з шоу, він зізнався у своїй нетрадиційній сексуальній орієнтації. Андрій та Феліпе знову зійшлися. 

На весілля прилетіла й головна учасниця шоу "Холостячка" співачка Злата Огнєвіч

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Низка ГО, що претендували на грант від Фонду, отримали продуктову допомогу поза конкурсом, — Столар

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB