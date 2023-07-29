"Надо наказать": путинист Газманов пригрозил странам Балтии оккупацией

Певец Олег Газманов. Фото: instagram.com/oleggazmanov/

Певец-путинист Олег Газманов предлагает захватить страны Балтии. Ведь, по мнению артистка, их "поведение неприемлемо".

Об этом пишут росСМИ.

Читайте также:

Громкое заявление путиниста

Певец, поддерживающий политику Кремля, убежден, Прибалтика присоединится к России. В успехе дела Олег Газманов не сомневается.

"Мы отдали им Клайпеду, так? Они не имели выхода в Балтийское море — отдали половину Куршской косы. Мы вот это им все отдали. Вот как они ведут себя после этого? Как можно их не наказать? Ну, нужно. Надо поставить точки над и тогда уже", — говорит артист,, намекая, что страны Балтии поддерживают Украину, а это, по его мнению, "неправильно".

Ранее стало изветсно, что пропутинский шоумен Оскар Кучера, опозорившийся в интервью российского блогера Юрия Дудя, не желает уничтожать американский паспорт своего сына, родившегося в США. В то же время, пропагандист продолжает нахваливать Путина, обвинять западные страны во вражде и поддерживать войну в Украине.

Напомним, пропутинские певцы Григорий Лепс и Николай Басков будут платить вознаграждение за уничтоженные танки ВСУ.