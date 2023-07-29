"Треба покарати": путініст Газманов пригрозив країнам Балтії окупацією

Співак Олег Газманов. Фото: instagram.com/oleggazmanov/

Співак-путініст Олег Газманов пропонує захопити країни Балтії. Адже, на думку артистка, їхня "поведінка неприйнятна".

Про це пишуть росЗМІ.

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Співак, який підтримує політику Кремля, переконаний, Прибалтика приєднається до Росії. В успіху справи Олег Газманов не сумнівається.

"Ми віддали їм Клайпеду, так? Вони не мали виходу в Балтійське море — віддали половину Куршської коси. Ми ось це їм все віддали. Ось як вони поводяться після цього? Як можна їх не покарати? Ну, треба. Треба поставити крапки над i тоді вже", — говорить артист, натякаючи, що країни Балтії підтримують Україну, а це, на його думку, "неправильно".

Раніше стало відомо, що пропутінський шоумен Оскар Кучера, який зганьбився в інтерв’ю російського блогера Юрія Дудя, не має бажання знищувати американський паспорт свого сина, який народився у США. Водночас пропагандист продовжує нахвалювати Путіна, звинувачувати західні країни у ворожнечі та підтримувати війну в Україні.

Нагадаємо, пропутінські співаки Григорій Лепс та Микола Басков платитимуть винагороду за знищені танки ВСУ.