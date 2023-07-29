"Треба покарати": путініст Газманов пригрозив країнам Балтії окупацією
Співак-путініст Олег Газманов пропонує захопити країни Балтії. Адже, на думку артистка, їхня "поведінка неприйнятна".
Про це пишуть росЗМІ.
Гучна заява путініста
Співак, який підтримує політику Кремля, переконаний, Прибалтика приєднається до Росії. В успіху справи Олег Газманов не сумнівається.
"Ми віддали їм Клайпеду, так? Вони не мали виходу в Балтійське море — віддали половину Куршської коси. Ми ось це їм все віддали. Ось як вони поводяться після цього? Як можна їх не покарати? Ну, треба. Треба поставити крапки над i тоді вже", — говорить артист, натякаючи, що країни Балтії підтримують Україну, а це, на його думку, "неправильно".
Раніше стало відомо, що пропутінський шоумен Оскар Кучера, який зганьбився в інтерв’ю російського блогера Юрія Дудя, не має бажання знищувати американський паспорт свого сина, який народився у США. Водночас пропагандист продовжує нахвалювати Путіна, звинувачувати західні країни у ворожнечі та підтримувати війну в Україні.
Нагадаємо, пропутінські співаки Григорій Лепс та Микола Басков платитимуть винагороду за знищені танки ВСУ.