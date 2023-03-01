Трейлер нового фильма от Disney с дочерью Миллы Йовович не зашел в соцсетях

Трейлер нового фильма от Disney с дочерью Миллы Йовович не вызвал восхищения у зрителей
Американская киностудия Walt Disney Studios представила первый трейлер фэнтезийного фильма "Питер Пен и Венди". Главную роль в нем исполнила дочь голливудской актрисы украинского происхождения Милы Йовович, 15-летняя Эвер Андерсон.
Впрочем, трейлер подвергся критике на платформе YouTube и других соцсетях.
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Только за сутки видео набрало 103 тысяч дизлайков и всего 22 тысяч лайков. Согласно мнению аудитории, Disney, как и в случае с римейком "Русалочки", следует современным тенденциям. Речь идет о темнокожей фее Динь-Динь, которая в оригинале была со светлой кожей. Также комментаторы высмеяли ботов, оставивших положительные отзывы.
Для Эвер Андерсон "Питер Пен и Вэнди" стала третьей работой в кино. Питера Пена сыграл британский актер Александр Молони, для которого это первая главная роль в масштабном проекте. Роль Капитана Крюка досталась Джуду Лоу.
Экранизация известной детской сказочной повести писателя Джеймса Мэтью Барри выйдет на платформе Disney+ уже 28 апреля.
Напомним, ранее мы писали, что дочь Миллы Йовович рассказала, на каких языках общается в семье и кто ее звездные кумиры. Также мы писали, что звезда фильмов "Люди в черном" обратился к украинцам.