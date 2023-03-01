Зірка фільмів Люди в чорному Томмі Лі Джонс звернувся до українців

Американський актор Томмі Лі Джонс

Багато закордонних знаменитостей упродовж року повномасштабної війни записували відеозвернення до українців. Зірки підтримують нашу країну в боротьбі з окупантами та беруть участь у благодійних ініціативах. Відео записав й американський актор Томмі Лі Джонс, відомий також за роллю агента К у серії фільмів "Люди в чорному".

Його звернення доступне у соцмережах фандрайзингової платформи UNITED24.

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Лауреат премій "Оскар" та "Золотий глобус" засудив російське вторгнення до України. Томмі Лі Джонс впевнений — окупанти на нашій землі ненадовго.

"Я глибоко захоплююсь вашою силою, мужністю і стійким опором цьому варварському вторгненню у вашу мирну країну. Ваша турбота одне про одного зворушила світ. Ви демонструєте світові силу любові. Ненависть на вашому порозі не затримається надовго. Їй не вижити. Хай благословить та береже вас Бог", — заявив актор.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що співачка Барбра Стрейзанд, акторка Джулія Робертс, гурт Pet Shop Boys, актор Міша Коллінз, співак Ден Рейнольдс з гурту Imagine Dragons, актор та режисер Морган Фрімен та ще з два десятки світових знаменитостей звернулись до українців.