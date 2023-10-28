"Три часа лжи, лицемерия и глупости" — в сети разнесли интервью путинистки Цыгановой Дудю

Вика и Вадим Цыгановы. Фото: @vdud/YouTube

Журналист Юрий Дудь взял интервью у певицы Виктории Цыгановой и ее мужа, продюсера и директора Вадима Цыганова. После слов артистов в защиту Путина и оккупации Крыма, пользователи в сети не сдерживали своего возмущения.

Об этом свидетельствуют комментарии под интервью Цыгановых интернет-проекту "ВДудь".

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Вика Цыганова и его супруг Вадим поддерживают Путина и его политику. Пара ездит на фронт и пишет песни в поддержку российских военных. Соответствующую риторику артисты транслировали и во время интервью журналисту.

В сети раскритиковали интервью путинистки Цыгановой Дудю. Фото: @vdud/YouTube

В сети раскритиковали интервью путинистки Цыгановой Дудю. Фото: @vdud/YouTube

В сети раскритиковали интервью путинистки Цыгановой Дудю. Фото: @vdud/YouTube

"Просмотрела уже половину выпуска, разболелась голова, заболело в боку, выпила две таблетки, состояние разбито. Фу, какая мерзость. Какое месиво в голове этой парочки?".

"Юрий благодарю Вас за это интервью. Теперь я понимаю, что означает слово "МРАЗЬ". Вот после этой передачи при упоминании этого слова у меня будут возникать перед глазами эти два существа. Не представляю как можно выдержать более трех часов этого мракобесия, лжи, лицемерия и глупости".

"Космический поток больного сознания. Страшно видеть, что люди, прожив столько лет, накопили в голове полный понос бреда", — комментируют подписчики канала.

Сама Виктория Цыганова в своих социальных сетях заверила, что видео лживо, и вообще это все нейросеть и deepfake, а не они с мужем, и призвала не смотреть интервью.

Ранее путинист Газманов пригрозил странам Балтии оккупацией.

Напомним, пропутинские певцы Григорий Лепс и Николай Басков будут платить вознаграждение за уничтоженные танки ВСУ.