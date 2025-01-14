Анна Тринчер показала белье в полупрозрачном наряде — фото

Певица Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official

Известная украинская певица Анна Тринчер после отдыха на одном из самых популярных горнолыжных курортов Куршевеле улетела на Бали. Звезда поделилась новыми соблазнительными кадрами.

Видео она опубликовала на своей странице в Instagram.

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На опубликованных кадрах певица каталась по улицам острова на мотоцикле в дерзком наряде. Анна показалась в полупрозрачном леопардовом костюме, состоящем из короткого топа и облегающей юбки. Сквозь наряд звезды просвечивало нижнее белье черного цвета. Девушка дополнила свой образ серебристой сумочкой.

"На Бали", — подписала видео звезда.

Поклонники оценили новые кадры звезды и пожелали ей удачного отдыха.

Комментарии под видео Анны Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official

Напомним, ранее звезда выпустила песню "Треш" и удивила клипом к ней. А также артситка похвасталась фигурой на модном курорте Франции.