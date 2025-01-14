Анна Тринчер показала белье в полупрозрачном наряде — фото

Тринчер показалась на Бали в полупрозрачном наряде
Известная украинская певица Анна Тринчер после отдыха на одном из самых популярных горнолыжных курортов Куршевеле улетела на Бали. Звезда поделилась новыми соблазнительными кадрами.
Видео она опубликовала на своей странице в Instagram.
Тринчер в леопарде
На опубликованных кадрах певица каталась по улицам острова на мотоцикле в дерзком наряде. Анна показалась в полупрозрачном леопардовом костюме, состоящем из короткого топа и облегающей юбки. Сквозь наряд звезды просвечивало нижнее белье черного цвета. Девушка дополнила свой образ серебристой сумочкой.
"На Бали", — подписала видео звезда.
Поклонники оценили новые кадры звезды и пожелали ей удачного отдыха.
Напомним, ранее звезда выпустила песню "Треш" и удивила клипом к ней. А также артситка похвасталась фигурой на модном курорте Франции.
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