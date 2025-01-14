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Тринчер показалась на Бали в полупрозрачном наряде

14 января 2025 18:15
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Анна Тринчер показала белье в полупрозрачном наряде — фото
Певица Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Известная украинская певица Анна Тринчер после отдыха на одном из самых популярных горнолыжных курортов Куршевеле улетела на Бали. Звезда поделилась новыми соблазнительными кадрами.

Видео она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Тринчер в леопарде

На опубликованных кадрах певица каталась по улицам острова на мотоцикле в дерзком наряде. Анна показалась в полупрозрачном леопардовом костюме, состоящем из короткого топа и облегающей юбки. Сквозь наряд звезды просвечивало нижнее белье черного цвета. Девушка дополнила свой образ серебристой сумочкой.

"На Бали", — подписала видео звезда.

Поклонники оценили новые кадры звезды и пожелали ей удачного отдыха.

Тринчер показалась на Бали в полупрозрачном наряде - фото 1
 Комментарии под видео Анны Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official

Напомним, ранее звезда выпустила песню "Треш" и удивила клипом к ней. А также артситка похвасталась фигурой на модном курорте Франции.

отдых Анна Тринчер украинские звезды соцсети Бали

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