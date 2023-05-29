Тринчер захейтили за мат во время работы ПВО

Певица Анна Тринчер. Фото: Instagram/annatrincher_official

Дневной массированный ракетный обстрел россиянами столицы, в понедельник, 29 мая, многих застал врасплох. Долгое время оккупанты пускали дроны и ракеты только ночью. Поэтому молниеносная работа ПВО испугала многих украинцев. Среди них была и певица Анна Тринчер.

Соответствующее видео она опубликовала у себя в Instagram.

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Подробности

21-летняя певица опубликовала видео, на котором она делает макияж. Очевидно, Тринчер хотел опубликовать результат до и после. Но при нанесении тона раздался звук работы ПВО. Потом прозвучал еще более громкий взрыв.

Тринчер не стала сдерживаться, и как многие из украинцев изрядно высказалась матом. Впрочем, певица не стала оставлять видео для личного использования. Анна опубликовала его в своей соцсети без купюр.

Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика. 18+

Реакция соцсетей

Некоторые подписчики Тринчер поддержали певицу, мол, так не скроешь эмоции. Другие же считают, что мат не делает Анну лучше. А некоторые вообще возмущены, что на певицу подписаны немало несовершеннолетних украинцев.

Такая красивая, а так некрасиво выражаетесь... Вы ведь лидер мнений для молодежи. Зачем выкладываете в сеть такой стыд. Хотите ли вы, чтобы наша нация была матерным быдлом?

Как-то не хорошо, слишком много матов

О, Боже, как мужик ругается

Что это за язык?

Напомним, ранее мы писали, что Тринчер опозорилась в эфире телешоу. Также мы рассказывали, что Анна Тринчер пожаловалась на ракетный обстрел оккупантов, который она застала в поезде.