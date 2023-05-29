Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Тринчер захейтили за мат во время работы ПВО arrow

Тринчер захейтили за мат во время работы ПВО

29 мая 2023 16:33
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Тринчер захейтили за мат во время работы ПВО
Певица Анна Тринчер. Фото: Instagram/annatrincher_official
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Дневной массированный ракетный обстрел россиянами столицы, в понедельник, 29 мая, многих застал врасплох. Долгое время оккупанты пускали дроны и ракеты только ночью. Поэтому молниеносная работа ПВО испугала многих украинцев. Среди них была и певица Анна Тринчер.

Соответствующее видео она опубликовала у себя в Instagram.

Читайте также:

Подробности

21-летняя певица опубликовала видео, на котором она делает макияж. Очевидно, Тринчер хотел опубликовать результат до и после. Но при нанесении тона раздался звук работы ПВО. Потом прозвучал еще более громкий взрыв.

Тринчер не стала сдерживаться, и как многие из украинцев изрядно высказалась матом. Впрочем, певица не стала оставлять видео для личного использования. Анна опубликовала его в своей соцсети без купюр.

Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика. 18+

Реакция соцсетей

Некоторые подписчики Тринчер поддержали певицу, мол, так не скроешь эмоции. Другие же считают, что мат не делает Анну лучше. А некоторые вообще возмущены, что на певицу подписаны немало несовершеннолетних украинцев.

  • Такая красивая, а так некрасиво выражаетесь... Вы ведь лидер мнений для молодежи. Зачем выкладываете в сеть такой стыд. Хотите ли вы, чтобы наша нация была матерным быдлом?
  • Как-то не хорошо, слишком много матов
  • О, Боже, как мужик ругается
  • Что это за язык?

Напомним, ранее мы писали, что Тринчер опозорилась в эфире телешоу. Также мы рассказывали, что Анна Тринчер пожаловалась на ракетный обстрел оккупантов, который она застала в поезде.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас