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"Это была не грудь" — Ксения Мишина рассказала о своей операции

30 октября 2023 12:53
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
"Это была не грудь" — Ксения Мишина рассказала о своей операции
Актриса Ксения Мишина. Фото Instagram: misha.k.ua
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Вчера Ксения Мишина сообщила, что она попала в больницу. В истории она показалась в больничной палате и рассказала, что сделала первую в своей жизни операцию.

Однако почему именно она попала на хирургический стол актриса рассказала только сегодня в своем Instagram.

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Ксения Мишина изрядно испугала своих поклонников, когда появилась в сторис перед первой в своей жизни операцией и попросила пожелать ей удачи.

 

ксенная мишина
Скриншот со сторис в Instagram:
misha.k.ua

Позже, уже после операции, актриса снова вышла в сторис и рассказала, что впервые в жизни была под наркозом и поделилась своими ощущениями.

 

ксенная мишина
Скриншот со сторис в Instagram:
misha.k.ua

О причине операции звезда решила не рассказывать, однако поклонники решили, что Ксения сделала операцию по увеличению груди. Однако сегодня Мишина опубликовала сторис, в которой опровергла это предположение.

 

Скриншот со сторис в Instagram:
misha.k.ua

"Котики, очень спасибо за ваше беспокойство. Со мной все хорошо. Операция была плановой и это не грудь. У меня пока все гул с этим вопросом", — написала актриса.

Также Ксения показала, что сегодня отправилась на анализы, но заверила, что с ней все хорошо и она просто следит за собственным здоровьем.

Напомним, стартует новый сезон телешоу "Я люблю Украину" с Мишиной, Дантесом и Ткачем.

Также мы писали, что Ксения Мишина рассказала о первой работе своего 11-летнего сына.

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