В 11-річного сина Мішиної з'явилася перша робота — навіть волосся пофарбував

Українська акторка Ксенія Мішина під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Українська акторка і колишня учасниця романтичного проєкту "Холостячка" Ксенія Мішина дала відверте інтерв’ю. Відома телезірка показала, як її 11-річний син Платон змінив колір волосся, та пояснила, навіщо він це зробив.

Інтерв’ю з Ксенією Мішиною можна побачити на "Телеканалі 1+1" в YouTube.

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Зміна образу і перша робота сина акторки

На інтерв’ю, яке Ксенія Мішина дала каналу "1+1", можна побачити зміну образу її 11-річного сина Платона. Ще нещодавно хлопчик мав русяве волосся, а вже зараз його можна побачити у чорному кольорі. Але це не просто так.

Виявляється, син української акторки отримав свою першу роботу, через яку він і пофарбував волосся. За словами Ксенії Мішиної, Платона запросили грати в одному серіалі, де він перетвориться на кримського татарина на ім’я Фікрет.

Акторка Ксенія Мішина зі своїм сином Платоном в ефірі "Сніданку з 1+1". Фото: скриншот з YouTube

"Для цієї ролі потрібно було трохи пофарбуватися, щоб відповідати ролі, він кримський татарин, його звуть Фікрет. Там така дуже цікава історія, він там хакер і тіктокер", — пояснила Ксенія Мішина.

Сам хлопчик зізнався, що зіграти цю роль йому вдалося досить легко, хоча, як стверджує сама акторка, раніше її син навіть не думав про акторську кар’єру та не дуже охоче відвідував різні кастинги.

Українська акторка Ксенія Мішина зі своїм сином у програмі "Сніданок з 1+1". Фото: скриншот з YouTube

"Ми якось не очікували, що таке в його житті станеться. Але йому дуже подобається. Спочатку він говорив: "Ні, ні. Це не моє. Я не хочу". Я кілька разів водила його на якісь кастинги. Він казав: "Ні". А тут склалося все швидко, і відразу сказали: "Давайте спробуємо". Так, ми розуміємо, що це перший досвід, але ми готові нести за це відповідальність, давайте будемо займатися, ось вам коуч. Тому що ми хочемо спробувати хлопчика", — зазначила українська телезірка.

Фотосесія із сином

Не так давно Ксенія Мішина показала фотографію, яку вона зробила разом зі своїм сином. На світлині її 11-річний син Платон стоїть у стильному вбранні, а його мати присіла біля нього у короткій сукні.

Публікація зі сторінки Ксенії Мішиної. Фото: скриншот з Instagram

Але цю фотографію не сильно оцінили підписники акторки, тому під нею з'явилися негативні коментарі.

Падають перегляди, треба просувати аккаунт. Війна — немодна тема, треба йти в с*кс. Дитина як декорація. Ось суть цієї провокації

Вона знає, що поряд з нею дитина? Дивний образ…

Ксенія, наче спеціально, хайпить на цьому. То в губи сина цілує, то ось такі фото. То діло кожного, звичайно. Але якось воно на рівні відчуттів здається трохи недоречним

Коментар зі сторінки Ксенії Мішиної. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Ксенії Мішиної. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Ксенії Мішиної. Фото: скриншот з Instagram

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