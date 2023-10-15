Стартує новий сезон телешоу "Я люблю Україну" з Мішиною, Дантесом та Ткачем: чого чекати

Ведуча та капітани команд шоу "Я люблю Україну". Фото: ТЕТ

Вже сьогодні ввечері, 15 жовтня, відбудеться прем’єра нового сезону розважального шоу "Я люблю Україну". Капітани команд, а саме Володимир Дантес та Юрій Ткач, як і ведуча програми, акторка Ксенія Мішина, залишились незмінними.

Анонс шоу доступний для перегляду у соцмережах телеканалу "ТЕТ", який транслює шоу.

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Подробиці нового сезону

Зіркові команди зійдуться в креативних та захопливих конкурсах. Так, у раунді "Знай наших" Ксенія Мішина перевірятиме, як добре Ткач, Дантес та інші учасники знаються на хобі, вподобаннях і життєписі українців, що залишили слід в історії.

У раунді "Рідна мова" знаменитості змагатимуться не лише у знанні правопису, а й сипатимуть фольклором і народними мудростями. На них чекає ретельна перевірка шкільних знань, кумедні музичні паузи та сила-силенна цікавого.

Хітмейкер цього літа Володимир Дантес влаштує інтелектуальне протистояння з улюбленим гумористом країни Юрієм Ткачем. Щотижня вони заручатимуться підтримкою кращих акторів, співаків, ведучих, митців, спортсменів і лідерів думок та стрибатимуть вище голови, аби довести свою безмежну любов до України.

"Усі учасники і моєї команди, і команди Юри були прикольні, але Наталка Денисенко запам’яталася найбільше, бо була найзарядженішою, з палаючими очима. Випуск з її участю перетворився на справжнє свято", — прокоментував прем'єру Володимир Дантес.

Нагадаємо, раніше ми писали, що учасники "Голосу країни" змагатимуться за участь у фіналі в незвичному форматі. Також ми розповідали, що старший син Вікторії та Девіда Бекхем планує запуск власного реаліті-шоу.