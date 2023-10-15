Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Стартує новий сезон телешоу "Я люблю Україну" з Мішиною, Дантесом та Ткачем: чого чекати arrow

Стартує новий сезон телешоу "Я люблю Україну" з Мішиною, Дантесом та Ткачем: чого чекати

15 жовтня 2023 10:29
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Стартує новий сезон телешоу "Я люблю Україну" з Мішиною, Дантесом та Ткачем: чого чекати
Ведуча та капітани команд шоу "Я люблю Україну". Фото: ТЕТ
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Вже сьогодні ввечері, 15 жовтня, відбудеться прем’єра нового сезону розважального шоу "Я люблю Україну". Капітани команд, а саме Володимир Дантес та Юрій Ткач, як і ведуча програми, акторка Ксенія Мішина, залишились незмінними. 

Анонс шоу доступний для перегляду у соцмережах телеканалу "ТЕТ", який транслює шоу. 

Читайте також:

Подробиці нового сезону

Зіркові команди зійдуться в креативних та захопливих конкурсах. Так, у раунді "Знай наших" Ксенія Мішина перевірятиме, як добре Ткач, Дантес та інші учасники знаються на хобі, вподобаннях і життєписі українців, що залишили слід в історії. 

У раунді "Рідна мова" знаменитості змагатимуться не лише у знанні правопису, а й сипатимуть фольклором і народними мудростями. На них чекає ретельна перевірка шкільних знань, кумедні музичні паузи та сила-силенна цікавого. 

Хітмейкер цього літа Володимир Дантес влаштує інтелектуальне протистояння з улюбленим гумористом країни Юрієм Ткачем. Щотижня вони заручатимуться підтримкою кращих акторів, співаків, ведучих, митців, спортсменів і лідерів думок та стрибатимуть вище голови, аби довести свою безмежну любов до України. 

"Усі учасники і моєї команди, і команди Юри були прикольні, але Наталка Денисенко запам’яталася найбільше, бо була найзарядженішою, з палаючими очима. Випуск з її участю перетворився на справжнє свято", — прокоментував прем'єру Володимир Дантес.

Нагадаємо, раніше ми писали, що учасники "Голосу країни" змагатимуться за участь у фіналі в незвичному форматі. Також ми розповідали, що старший син Вікторії та Девіда Бекхем планує запуск власного реаліті-шоу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

None

Відсьогодні опалювальний сезон не розпочнеться: коли чекати на тепло вдома

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз