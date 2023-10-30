"Це були не груди" — Ксенія Мішина розповіла про свою операцію

Акторка Ксенія Мішина. Фото Instagram: misha.k.ua

Вчора Ксенія Мішина повідомила, що вона потрапила до лікарні. В сторіс вона показалася у лікарняній палаті і розповіла, що зробила першу у своєму житті операцію.

Проте чому саме вона потрапила на хірургічний стіл акторка розповіла лише сьогодні в своєму Instagram.

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Ксенія Мішина неабияк налякала своїх прихильників, коли з’явилася у сторіс перед першою у своєму житті операцією і попросила побажати їй удачі.

Скриншот зі сторіс з Instagram:

misha.k.ua

Пізніше, вже після операція, акторка знову вийшла в сторіс і розповіла, що вперше в житті була під наркозом і поділилася своїми відчуттями.

Скриншот зі сторіс з Instagram:

misha.k.ua

Про причину операції зірка вирішила не розповідати, проте прихильники вирішили, що Ксенія зробила операцію зі збільшення грудей. Проте сьогодні Мішина опублікувала сторіс, у якій спростувала це припущення.

Скриншот зі сторіс з Instagram:

misha.k.ua

"Котики, дуже дякую за вашу турботу. Зі мною все добре. Операція була плановою, і це не груди. В мене поки все гуд з цим питанням", — написала акторка.

Також Ксенія показала, що сьогодні вирушила на аналізи, проте запевнила, що з нею все добре і вона просто стежить за власним здоров'ям.

Нагадаємо, стартує новий сезон телешоу "Я люблю Україну" з Мішиною, Дантесом і Ткачем.

Також ми писали, що Ксенія Мішина розповіла про першу роботу свого 11-річного сина.