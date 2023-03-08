"Это День Берегини": Осадчая высказалась, нужен ли Международный женский день

Телеведущая и общественная деятельница Екатерина Осадчая

Из-за полномасштабной войны многие украинцы выступают о переносе Международного женского дня. Впрочем, пока он отмечается в нашей стране, как и до этого, 8 марта. Телеведущая и общественная деятельница Екатерина Осадчая высказалась по этому поводу.

Соответствующую публикацию она сделала в своем Instagram.

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Осадчая опубликовала фотографию с букетом цветов. Телеведущая вспомнила времена, когда она работала моделью в Париже.

"Девушкам дарили цветы в этот день. Он не был выходным, но был этаким праздником внимания к женщинам, что нам было тогда приятно", — вспомнила телеведущая.

По словам Осадчей, сейчас в обществе мнения разошлись, обращать ли внимание на этот день.

"Мое мнение, что если женщины получат немного больше внимания и для этого нужен день, то пусть он будет. Но можно выбрать другую дату в календаре. Но пока так, как есть", — написала Осадчая.

С прошлого года 8 марта для телеведущей — День Берегини.

"Мы знаем, что весну у нас не отобрать И как и в прошлом году я хочу поздравить Берегинь — мам, дочерей, сестер, тех, кто стоит бок о бок с мужчинами на нуле, и тех, кто воспитывает детей без отца, тех, кто умеет делать сто дел одновременно и в самое трудное время имеет в запасе не одну сказку для малышей. Мои дорогие Берегини, вы не плачете, когда больно, а плачете от несправедливости, вы — опора всей нации, вы — сила и мощь. Дай вам Бог здоровья и силы", — подытожила Осадчая.

В комментариях мнения поклонниц Екатерина разделились: многие не празднуют 8 марта и не принимают поздравлений. У женщин есть ассоциация с Советским Союзом и нынешней россией. Впрочем, некоторым подписчикам понравился именно образ берегинь.

Да, именно день Берегини. Той несгибаемой, сильной и безгранично любящей цветущей женщины

Прекрасное название, день Берегини

День берегини очень красиво. Но нужна для него своя дата. Потому что 8 марта — это коммунистический пережиток

Напомним, ранее мы писали, что Осадчая и другие украинские знаменитости прокомментировали протесты в Грузии. Также мы писали, что Джамала перепела "гимн" женщин американской артистки Майли Сайрус.