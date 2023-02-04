Фанаты Бейонсе собирают деньги в интернете на ее концерты

Фанаты Бейонсе собирают деньги в интернете на концерт певицы

Почти пять лет американская певица Бейонсе не выступала на сцене. Недавний ее концерт на открытии одной из гостиниц в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) стал мегауспешным. И почти сразу многократная лауреат премии "Грэмми" объявила, что едет в мировое турне.

Фанаты Бейонсе начали копить деньги на билеты с помощью краудфандинговых платформ, пишет таблоид TMZ.

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И хотя ценовой диапазон на билеты пока не известен, поклонники певицы сотнями публикуют просьбу помочь им со сбором средств. Они просят родственников, друзей и других фанатов помочь осуществить их мечту.

Некоторые описания на краудфандинговых сайтах уже стали хитами в соцсетях.

"Это единственный опыт жизни, который я хочу прожить до смерти. Я получу эти билеты в первые ряды в любом случае, но это безопаснее, чем продавать свою почку на черном рынке", — написал один из поклонников Бейонсе.

Другой фанат певицы пишет: "Слушайте, я бы хотел, чтобы ваша финансовая поддержка отправила меня на мировой тур Бейонсе. Я еще не пропустил его, но я получил счета, счета, счета". Некоторым поклонникам удалось собрать несколько сотен долларов, но большинству почти ничего. Проблема в том, что даже если они и соберут деньги, это не значит, что им гарантирован билет.

Дело в том, что прошлой осенью фанаты Тейлор Свифт не смогли приобрести билеты на сайте, потому что тот просто завис. Как ни странно, альтернатив больше нет. Представителей компании по реализации билетов уже вызвали в суд. Впрочем, дело только рассматривается. А фанаты Бейонсе надеются, что им удастся попасть на концерт звезды без помех.

О турне

Оно получило название Renaissance в честь одноименного седьмого студийного альбома, выход которого состоялся 29 июля прошлого года. Ведущий альбомный сингл Break My Soul спустя неделю после дебюта возглавил американский танцевальный хит-парад Hot Dance/Electronic Songs (Billboard).

Турне начнется уже 10 мая в столице Швеции — Стокгольме. А завершится 27 сентября в Новом Орлеане (США). Всего у Бейонсе запланирован 41 концерт. Ближайший к Украине пройдет 27 июня в Варшаве. Он станет финальным в европейской части тура.

Напомним, ранее мы рассказывали, в платье какого украинского дизайнера выступила в Дубае Бейонсе. Также мы писали, что британский музыкант Оззи Осборн окончательно отменил все запланированные концерты.