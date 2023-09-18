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"Это подло": Илона Маска раскритиковали за публикацию интимного фото Эмбер Херд

18 сентября 2023 16:08
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Это подло": Илона Маска раскритиковали за публикацию интимного фото Эмбер Герд
Бизнесмен Илон Маск. Фото: instagram.com/elonmuskxspac/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Илон Маск вызвал возмущение среди фолловеров, опубликовав "секретную" фотографию бывшей девушки Эмбер Херд в костюме персонажа видеоигры Мерси из Overwatch. Кстати, сама актриса не давала разрешения на распространение снимка.

Об этом пишет Daily Mail.

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Хотя некоторые подписчики на его платформе X (ранее Twitter) похвалили этот пост, были и те, кого удивило решение миллиардера публично поделиться изображением.

Подписчики отреагировали на публикацию фото Маском Эмбер Херд. Фото: dailymail.co.uk/
Подписчики отреагировали на публикацию фото Маском Эмбер Херд. Фото: dailymail.co.uk/
Подписчики отреагировали на публикацию фото Маском Эмбер Херд. Фото: dailymail.co.uk/
Подписчики отреагировали на публикацию фото Маском Эмбер Херд. Фото: dailymail.co.uk/

"Вроде бы понятно, но Илон Маск опубликовал в Твиттере фото Эмбер Херд в костюме, чтобы его странные фанаты могли пускать слюнки, — это чертовски отвратительно", — написал журналист Марлоу Стерн.

"Илон Маск делится фотографией Эмбер Херд в костюме — это подло", — написал другой.

"Звучит как грустная жизнь. По крайней мере, у него есть несколько маленьких детей, которые составляют ему компанию" , — сказала другая пользовательница по имени Даниэль.

Даниэль также отметила, что большинство положительных комментариев поступило от мужчин-фолловеров Маска.

"Здесь огромная разница между комментариями мужчин и женщин", — написала она. "Ребята, не делайте этого".

 

Фото Эмбер Херд. Фото: dailymail.co.uk/

Эта публикация получила долю похвалы, и огромная часть подписчиков Маска нашла публикацию смешной.

"Мораль этой истории...будь чрезвычайно успешным, чтобы осуществить любую свою мечту", — написал один.

"Никто не получает больше удовольствия от власти, чем Илон. Это вдохновляет", — пишет другой.

"Это должно вдохновить любого мужчину с мечтой. Все возможно, если приложить к этому свой ум", — комментируют подписчики.

"Эта фотография станет стандартным ответом, когда кто-то скажет "счастье нельзя купить за деньги", — добавил один из фолловеров.

Их роман начался после того, как она снялась в фильме "Мачете убивает" в 2012 году, и он согласился стать консультантом. Фильм рассказывал об изобретателе, который хочет создать общество на орбитальной космической станции. Их следующая встреча прошла на Met Gala в Нью-Йорке в мае 2016 года. Херд тогда собиралась расстаться с Джонни Деппом. Через несколько недель Маск приехал навестить Херд в Майами. Но их отношения не продолжались долго.

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Напомним, Илон Маск разблокировал Канье Уэста в Twitter: но есть нюансы.

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