"Це підло": Ілона Маска розкритикували за публікацію інтимного фото Ембер Герд

Бізнесмен Ілон Маск. Фото: instagram.com/elonmuskxspac/

Ілон Маск викликав обуреня серед фоловерів, опублікувавши "секретну" фотографію колишньої дівчини Ембер Герд у костюмі персонажа відеоігри Мерсі з Overwatch. До речі, сама акторка не давала дозволу на поширення знімку.

Про це пише Daily Mail.

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Хоча дехто з підписників на його платформі X (раніше Twitter) похвалили цей пост, були й здивовані рішенням мільярдера публічно поділитися зображенням.

Підписники відреагували на публікацію фото Маском Ембер Герд. Фото: dailymail.co.uk/

Підписники відреагували на публікацію фото Маском Ембер Герд. Фото: dailymail.co.uk/

"Начебто зрозуміло, але Ілон Маск опублікував у Твіттері фото Ембер Герд у костюмі, щоб його дивні фанати могли пускати слинки, — це до біса огидно", — написав журналіст Марлоу Стерн.

"Ілон Маск ділиться фотографією Ембер Херд у костюмі — це підло", — написав інший.

"Звучить як сумне життя. Принаймні у нього є кілька маленьких дітей, які складають йому компанію", — сказала інша користувачка на ім’я Даніель.

Даніель також зазначила, що більшість позитивних коментарів надійшли від чоловіків-фоловерів Маска.

"Тут величезна різниця між коментарями чоловіків і жінок", — написала вона. "Хлопці, не робіть цього".

Фото Ембер Герд. Фото: dailymail.co.uk/

Та публікація отримала частку похвали, і величезна частина підписників Маска знайшла публікацію смішною.

"Мораль цієї історії...будь надзвичайно успішним, щоб здійснити кожну свою мрію", — написав один.

"Ніхто не отримує більше задоволення від влади, ніж Ілон. Це надихає", — пише інший.

"Це повинно надихнути будь-якого чоловіка з мрією. Усе можливо, якщо докласти до цього свій розум", — коментують підписники.

"Ця фотографія стане стандартною відповіддю, коли хтось скаже "щастя не можна купити за гроші", — додав один з фоловерів.

Їхній роман почався після того, як вона знялася у фільмі "Мачете вбиває" в 2012 році, і він погодився стати консультантом. Фільм розповідав про винахідника, який хоче створити суспільство на орбітальній космічній станції. Їхня наступна зустріч відбулася в черзі на Met Gala в Нью-Йорку в травні 2016 року. Герд тоді збиралася розлучитися з Деппом. Через кілька тижнів Маск приїхав відвідати Герд у Маямі. Але їхні стосунки не тривали довго.

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