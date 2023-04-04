Действительно ли расстался с Настей Каменских – Потап ответил на самые популярные слухи

Украинский рэпер ответил на фейк касательно развода с Настей Каменских.

Известный украинский рэп-исполнитель, продюсер и актер, заслуженный артист Украины Потап раскрыл подробности личной жизни. Так, украинский артист рассказал, правда ли то, что он расстался со своей женой, популярной певицей Настей Каменских.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал блогера Ростислава Калацинского.

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В последнее время вокруг брака Потапа и Насти Каменских появилось множество фейков. Поклонники украинских артистов начали подозревать их в том, что они развелись, как это сделали за время войны многие известные звезды в Украине.

Дело в том, что Настя Каменских перестала публиковать общие фото и видео на своей странице в Instagram. Потап, в свою очередь, тоже не сильно показывает свою личную жизнь. Более того, артисты уже долгое время не появлялись на публике вместе.

Именно это и вызвало реакцию поклонников украинских звезд.

Поэтому блогер по имени Ростислав Калацинский пообщался с украинским артистом, написав ему личное сообщение в Instagram. Блогер решил спросить у Потапа, правдивы ли фейки, касающиеся личной жизни рэпера и его жены.

"Потап, привет. Появилась информация о вашем разводе с Настей. Многие СМИ подхватили. Можно ли доверять или это вброс? Хотелось бы подтверждение или опровержение", - спросил у украинского рэпера блогер.

На что сам Потап ответил лаконично.

"Нет, это фейк", – ответил на вопрос блогера известный украинский артист.

Напомним, мы писали, что известный украинский рэпер Потап представил новую песню о волонтерах в Украине.

Ранее мы говорили, что украинский продюсер Потап выпустил новый трек на фоне полномасштабной войны.

Также мы сообщали, что бывшая супруга Потапа Ирина Горова прокомментировала прекращение сотрудничества с рэпером.