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Это таки произошло: Дурнев публично попросил прощения у Ефросининой и известного шоумена

8 февраля 2023 11:17
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Алексей Дурнев публично попросил прощения у Маши Ефросининой и Андрея Шабанова
Блогер Алексей Дурнев таки пришел на съемки YouTube программы "Экзамен" Маши Ефросининой
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Еще до полномасштабной войны, в конце 2021 года, между шоувумен Машей Ефросининой и блогером Алексеем Дурневым, пробежала черная кошка. Топор "войны" знаменитости смогли закопать только сейчас.

Сделали они это во время YouTube программы "Экзамен" на канале Ефросининой.

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Извинения перед Ефросининой

Недоразумение между Машей и Алексеем произошло в июне 2021 года. Дурнев отказал идти на интервью к Ефросининой и заявил, что причиной стало непонимание того — она "суперзвезда из прошлого или интервьюер". Шоувумен эти слова возмутили. В ответ Маша заявила, что блогер раньше сам согласился прийти на "Экзамен", и они уже обсуждали условия.

Во время нынешнего интервью Ефросинина призналась, что была возмущена на Алексея. Она упомянула свои переживания по этому поводу. Дурнев прервал эту речь и принес извинения. Чем вогнал Машу в ступор.

"Маша, ну прости", — лаконично сказал Дурнев.

"Ты это серьезно? Потому что мы записали два "Пожара" (концерты Дурнева и Владимира Дантеса. Маша была на некоторых из них в Польше. — Ред.), и ты никогда не говорил — Маша, ну извини", — ответила Ефросинина.

"Ну это же нужно было сделать здесь", — сказал Алексей.

Шоувумен поблагодарила Дурнева и приняла его извинения.

Извинения перед Шабановым

Многие украинские знаменитости были, а возможно и остаются обиженными на Алексея. В одной из программ "Дурнев смотрит стороз" блогер прокомментировал неудачную, по его мнению, шутку теле- и радио ведущего Андрея Шабанова, в свое время, как и Ефросинина работавшего на "Новом канале".

Своих подписчиков Дурнев попросил написать в комментариях Шабанову все, что они думают о чувстве юмора экс-коллеги Маши. Впрочем, некоторые пользователи соцсетей начали оскорблять не только Шабанова, но и его детей.

"Это реально плохая история. Мы сделали из этого выводы, больше такого не делаем. Сейчас мы вообще о наших ничего не говорим. Я думал, что мы где-то с ним (Шабановым.Ред.) встретимся и поговорим. Ну, пока такого не было. Я думаю, он это увидит, ему покажут. Мне не нравится эта история. И если мог ее исправить, я бы сделал иначе", — сказал Дурнев.

Напомним, ранее мы писали, что Дурнев высмеял шоувумен Регину Тодоренко, которая собиралась делать клизму. Также мы рассказывали, что шоувумен Машу Ефросинину подвергли критике из-за языкового вопроса под фотографией с Сергеем Притулой.

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