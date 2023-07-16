Это труднее, чем кажется: Виктория Бекхэм ошеломила своей спортивной тренировкой

Дизайнер Виктория Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Дизайнер Виктория Бекхэм удивила своим спортивным режимом. Звезда показала, какой ценой ей дается стройная фигура.

Фото из тренажерного зала звезда запостила в Instagram.

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Викторию порой обвиняют в том, что ее платья идеально сидят только на худощавых моделях. Сама дизайнер также любит демонстрировать на себе авторскую одежду, к тому же ее фигуру тоже критиковали из-за истощенного вида. На самом деле, жена Дэвида Бекхэма часы проводит на тренажерах и ест только полезную еду.

Дизайнер Виктория Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Дизайнер Виктория Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Дизайнер Виктория Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Дизайнер Виктория Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

"После часа упражнений для рук это труднее, чем кажется", — подписала фотографию на тренажере Виктория Бекхэм.

Кстати, друзья дизайнера раньше рассказывали, что она любит пробовать новые косметические процедуры.

Виктория Бекхэм каждые шесть месяцев посещает процедуру для неслабонервных стоимостью £700. Манипуляции с лицом помогают ей выглядеть моложе и сиять на красной дорожке. Во время процедуры звезде вводят 24 иглы в лицо. Перед этим Виктория ждет 90 минут с обезболивающим кремом. Через специальные иглы в кожу звезды попадают радиоволны. После этого дизайнер несколько дней восстанавливается и ждет, пока сойдут синяки.

Каждый день Виктория умывается ледяной водой и занимается часами в спортзале.

Ранее дочь звездных супругов Бекхэмов, Харпер Севен, отпраздновала свой 12-й день рождения. По этому случаю Дэвид и Виктория нежно поздравили девочку.

Напомним, Виктория Бекхэм вместе с семьей побывала на последнем концерте Элтона Джона в Лондоне. Ее муж не мог сдержаться, чтобы не подпевать легендарному музыканту.