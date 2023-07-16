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Це важче, ніж здається: Вікторія Бекхем приголомшила своїм спортивним тренуванням

16 липня 2023 17:00
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Це важче, ніж здається: Вікторія Бекхем приголомшила своїм спортивним тренуванням
Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дизайнерка Вікторія Бекхем здивувала своїм спортивним режимом. Зірка показала, якою ціною їй дається струнка фігура.

Фото з тренажерної зали зірка запостила у Instagram.

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Вікторію часом звинувачують в тому, що її сукні ідеально сидять лише на худорлявих моделях. Сама дизайнерка також полюбляє демонструвати на собі авторське вбрання, до того ж її фігуру часто критикували через виснажений вигляд. На справді, дружина Девіда Бекхема години проводить на тренажерах та їсть лише корисну їжу.

 

Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

 

Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

 

 

Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

 

Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

"Після години вправ для рук, це важче, ніж здається", — підписала світлину на тренажері Вікторія Бекхем.

До речі, друзі дизайнерки раніше розповідали, що вона полюбляє пробувати нові косметичні процедури.

Вікторія Бекхем кожні шість місяців навідується на процедуру для неслабкодухих вартістю £700. Маніпуляції з обличчям допомагають їй виглядати молодшою та сяяти на червоній доріжці. Під час процедури зірці вводять 24 голки в обличчя. Перед цим Вікторія чекає 90 хвилин зі знеболюючим кремом. Через спеціальні голки в шкіру зірки потрапляють радіохвилі. Після цього дизайнерка кілька днів відновлюється і чекає, поки пройдуть синці.

Щодня Вікторія вмивається крижаною водою та займається годинами у спортзалі.

Раніше донька зіркового подружжя Бекхемів, Харпер Севен, відсвяткувала свій 12-й день народження. З цієї нагоди Девід та Вікторія ніжно привітали дівчинку.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем разом з родиною побувала на останньому концерті Елтона Джона у Лондоні. Її чоловік не міг стриматися, щоб не підспівувати легендарному музиканту.

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