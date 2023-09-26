"Это убийцы": Астафьева рассказала, что ее собаку убили в ветклинике

Даша Астафьева с любимчиком Чичиком. Фото: instagram.com/da_astafieva

Модель и волонтер Даша Астафьева рассказала о случившемся с ней горе. Ее домашнего любимца – собаку породы сиба-ину по имени Чичико – убили в ветеренарной клинике.

О трагедии звезда рассказала в истории в своем Instagram.

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Предупредила, где не лечить любимцев

Любимец Чичико жил с Дашей Аставьевой с 2016 года. Звезда просто обожает животных: всегда помогает приютам и сама воспитывала двоих собак (кроме Чичико у Даши еще есть сиба-ину Луна).

Даша рассказала, что ее любимец умер из-за халатности врачей. И хотя подробностей ситуации не рассказала, однако предупредила, в какой клинике лучше не лечить своих четырехлапых друзей.

"Сегодня нашего Чичу убили в ветклинике. Пока я не могу об этом говорить. Но впоследствии я это докажу и хочу рассказать всем. Люди, которые это сделали, — нелюди. Я многим их советовала. Потому что сами обследовались у них. Но произошла ужасная ситуация халатного и жестокого отношения к члену нашей семьи. Если вы пациенты этого заведения, срочно прекратите пользоваться их услугами. Это убийцы. Вся команда", — жестко высказалась Астафьева в истории.

Сторис из Instagram:

da_astafieva

Девушка поделилась фотографией убитого любимца.

Сторис из Instagram:

da_astafieva

Также звезда вышла в разговорную историю в которой плакала и рассказала, что из-за этой ситуации уже несколько дней не может прийти в себя и ничего не может делать. Она посоветовала владельцам животных очень тщательно подходить к выбору клиники и специалистов, если любимец заболел.

Напомним, что недавно мы рассказывали, что Даша Астафьева показала, как отдыхает в Карпатах. А еще модель примеряла образ мифического существа.