"Це вбивці": Астафьєва розповіла, що її собаку вбили у ветклініці

Даша Астафьєва з улюбленцем Чічіко. Фото: instagram.com/da_astafieva

Модель і волонтерка Даша Астафьєва розповіла про горе, яке з нею трапилося. Її домашнього улюбленця — собаку породи сіба-іну на ім'я Чічіко — вбили у ветеренарній клініці.

Про трагедію зірка розповіла у сторіс у своєму Instagram.

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Улюбленець Чічіко жив з Дашею Астафьєвою з 2016 року. Взагалі зірка обожнює тварин: завжди допомагає прихисткам для чотирилапих і сама виховувала двох (крім Чічіко у Даші ще є сіба-іну Луна).

Даша розповіла, що її улюбленець помер через недбалість лікарів. І хоча подробиць ситуації не розповіла, проте попередила, у якій клініці краще не лікувати своїх чотирилапих друзів.

"Сьогодні нашого Чічу вбили у ветклініці. Поки що я не можу про це говорити. Але згодом я це доведу і хочу розповісти всім. Люди які це зробили — нелюди. Я багатьом їх радила. Бо самі обстежувалися в них. Але сталася жахлива ситуація халатного й жорстокого ставлення до члена нашої родини. Якщо ви с пацієнтами цього закладу, терміново припиніть користуватись їхніми послугами. Це вбивці. Вся команда", — жорстко висловилася Астафьєва у сторіс.

Сторіс з Instagram:

da_astafieva

Дівчина поділилася фотографією вбитого улюбленця.

Сторіс з Instagram:

da_astafieva

Також зірка вийшла у розмовне сторіс, у якому плакала і розповіла, що через цю ситуацію вже кілька днів не може прийти до тями і нічого не може робити. Вона порадила власникам тварин дуже ретельно підходити до вибору клініки і спеціалістів, якщо улюбленець захворів.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що Даша Астаф'єва показала, як відпочиває у Карпатах. А ще модель приміряла образ міфічної істоти.