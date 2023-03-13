Церемониальную резиденцию Президента Украины показали на премии "Оскар-2023": видео
Уже второй год на церемонии вручения премии "Оскар" избегают обсуждения полномасштабной войны в Украине и осуждения страны-террориста. Более того, оргкомитет не дает возможности Президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить на мероприятии. Тем не менее на 95-й церемонии награждения премии "Оскар" зрители все же увидели одну из визиток столицы Украины — Мариинский дворец, являющийся официальной церемониальной резиденцией Президента Украины.
Новини.LIVE расскажет подробнее о том, в какой части церемонии это произошло.
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Подробности
Индийские певцы Каала Бхайрава и Рахул Сиплигундж вживую исполнили саундтрек Naatu Naatu к самому дорогому фильму в истории Индии "RRR: Рядом ревет революция", производством которого занималась стриминговая платформа Netflix. В этом году композиция одержала победу в номинации "Лучшая оригинальная песня". Она обошла хиты Леди Гаги и Рианны.
На сцене индийские артисты зажгли с танцорами. На заднем фоне была проекция Мариинского дворца. И это не случайно. Именно в августе 2021 года в Киеве снимали одну из самых ярких и дорогих сцен фильма. Одними из постановщиков популярного танца стали украинские хореографы Елена Шоптенко и Макс Леонов.
Здесь есть энергетическая эффективность "Naatu Naatu" от #RRR at #Oscars . https://t.co/ndiKiHeOT5 pic.twitter.com/Lf2nP826c4Опубликовано в Variety (@Variety) 13 марта 2023
Кадры из столицы Украины вошли в официальный клип на песню Naatu Naatu. Только на YouTube клип набрал 266 млн просмотров. Кстати, эта композиция также получила премию "Золотой глобус" в начале этого года.
Напомним, ранее мы писали, что беременная американо-барбадосская певица Рианна выступила вживую на премии "Оскар-2023". Также мы рассказывали обо всех победителях премии "Оскар-2023".